Comazzi: "Troppe multe a Milano"

“Il Comune di Milano ha incassato ben 151 milioni di euro grazie alle multe fatte nel solo 2022. Un dato sconcertante: sono una “tassa aggiuntiva” per i cittadini e colpiscono in maniera sproporzionata soprattutto quelli con disponibilità economica limitata”. Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. “L’Amministrazione non può permettersi di dipendere dalle multe per generare entrate nelle proprie casse. Invece di incentivare questa pratica dovrebbe investire su strategie che promuovano il coinvolgimento attivo dei cittadini e l'educazione civica. Non bastavano l’istituzione di Area C e il taglio dei trasporti pubblici, ora ci si mettono anche le multe a rendere la vita dei milanesi un inferno” conclude Comazzi.

