Nuoto paralimpico: Giulia Ghiretti subito oro

Giulia Ghiretti subito protagonista ai Mondiali di nuoto Paralimpico di Manchester. La nuotatrice azzurra, già vincitrice di tre medaglie paralimpiche tra Rio de Janeiro e Tokyo, conquista una splendida medaglia d’oro nella prima giornata di gare mettendo la sua impronta sulla rassegna inglese. Giulia compie la gara perfetta nei 100 metri rana SB4 e si conferma così sul primo gradino del podio nella categoria, dopo l’oro ai Mondiali di Funchal di giugno 2022. Prestazione strepitosa per un’immensa Giulia Ghiretti, che precede le cinesi Cheng e Yao. “Non potevo iniziare meglio questi Mondiali. L’attesa era tanta e anche l’emozione, sono riuscita a rimanere concentrata e dare il massimo sin da subito e questo mi consente di affrontare con serenità anche le prossime gare”, le parole di una raggiante Giulia con la medaglia al collo.

