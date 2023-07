A marzo 2024 Busto Arsizio sarà la sede del Torneo Preolimpico di Pugilato, competizione internazionale che assegnerà 49 pass per Parigi 2024.

A marzo 2024 Busto Arsizio sarà la sede del Torneo Preolimpico di Pugilato, competizione internazionale che assegnerà 49 pass per Parigi 2024. Lo ha annunciato oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò. In particolare saranno gli spazi dell’ E-work Arena ad accogliere atleti da tutto il mondo dal 4 all’11 marzo.

“Busto è onorata di accogliere questo evento internazionale propedeutico al rilascio dei pass olimpici - dichiarano il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa - Ringraziamo il presidente Malagò, il CONI, la Federazione Pugilistica Italiana e il CR Lombardia FPI per aver creduto nella nostra proposta, nel nostro palazzetto, impianto eccellente e punto di riferimento per un territorio molto ampio, nei servizi che la città potrà offrire a supporto dell’evento. Una manifestazione che non vediamo l’ora di ospitare e che alimenterà la passione per uno sport che in città sta vivendo un bellissimo presente con la Master Boxe di Eligio Calandrino e che può contare su un bellissimo passato con Bruno Bisterzo, indimenticato campione europeo degli anni ‘40”.

