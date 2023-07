Lara Del Core secondo opposto Futura

Si completa anche la casella del secondo opposto, dove a prendersi il ruolo di vice-Zanette è un volto già ben noto di casa Futura, la giovanissima Lara Del Core. Classe 2005 di Rho, cresciuta proprio nella ‘cantera’ biancorossa ed in forza lo scorso anno presso la Volley Academy Piacenza, partner proprio sul giovanile con la società bustocca.

Un curriculum già ricco di successi a livello giovanile che recita di un 1° posto provinciale con l’U14, un 2° posto provinciale con l’U18, negli anni con la divisa delle cocche, a cui aggiungere nella passata stagione, con l’U18 di VAP, il 4° posto nazionale, il 2°posto regionale ed il 1° posto allo storico torneo di Torri, con la soddisfazione personale del titolo di miglior attaccante del torneo.

A riempire il bagaglio di Lara, anche un 2° posto al Trofeo delle provincie Lombardia indoor oltre ad un altro 2° posto, nella passione estiva della giovane opposta, il beach volley, sempre al Trofeo della Lombardia. Non solo prestazioni convincenti e numeri importanti a livello di club, perché non tarda ad arrivare anche la chiamata con l’azzurro delle nazionali juniores, con la partecipazione a ben tre stage organizzati dal responsabile tecnico coach Marco Mencarelli.

Insomma, una giocatrice che dopo aver affrontato e superato brillantemente il percorso nel settore giovanile è pronta, a soli 18 anni, a fare il grande salto nel volley che conta cucendosi addosso la divisa della squadra con cui è nata, in un team con elementi di grande qualità ed esperienza da cui poter apprendere e crescere ancor di più.

Un tassello, quello della giovanissima opposta, che va dunque ad alimentare un gruppo che pezzo dopo pezzo si mostra sempre più completo e caratterizzato dal corretto equilibrio e connubio tra l’esperienza ed il talento delle più rodate a cui si fonde la spensieratezza, imprevedibilità, freschezza delle giovanissime pronte a dare il loro contributo in un campionato lungo e denso di impegni.

Una promessadalle indubbie qualità tecnico-tattiche, fisiche e motivazionali con ampi margini di crescita è questo l’idendikit del nuovo ‘braccio armato ‘ delle cocche.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!