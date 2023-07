Yamamay: abbonamenti a partire da 50€

La società bustese si sta già preparando in vista della prossima stagione stagione di Serie A1. La campagna abbonamenti prevede rinnovi e nuovi abbonamenti stagionali a partire da 50€, sconti famiglia e biglietti singoli da 8€.

‘NUOVA VITA! UYBA - Il permesso di sognare’ è la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 delle farfalle di Busto Arsizio. Il claim è quantomai azzeccato in virtù del grande rinnovamento societario e sportivo in corso, un rinnovamento a lungo termine intrigante, stimolante, giovane, per riportare la e-work arena ad essere di nuovo il palasport più bello e più ricco di spettacoli, vita, colori. La società, con il nuovo sostegno di Brera Holdings, è al lavoro proprio per questo, per far sì che ogni gara sia un grande evento, non solo in campo, ma anche sugli spalti.

Non è casuale dunque la citazione presa in prestito dal libro di Chris Gardner ‘Il permesso di sognare’, perchè la UYBA vuole tornare là dove è stata, con il sostegno della propria arena ribollente di tifo, per giocarsi negli anni gli scontri più importanti in Italia e in Europa. E proprio il libro del celebre scrittore americano, autore anche de ‘La Ricerca della felicità’, sarà regalato a tutti gli abbonati biancorossi.

Il tutto sotto la guida tecnica di Julio Velasco, il coach di pallavolo più forte e vincente di tutti i tempi, un vero e proprio mito capace di catalizzare l'attenzione degli appassionati di sport, e non solo, di tutto il mondo.

I punti cardine per la stagione 2023/24:

- blocco dei prezzi, che rimarranno invariati rispetto alla stagione 2022/23;

- tessera all inclusive, Valida per tutti gli eventi campionato, Coppa Italia e Play-off;

- confermate le promo famiglie valide per tutti i settori, sia in abbonamento che per le singole gare;

- in omaggio il libro di Chris Gardner ‘Il permesso di sognare’, fino ad esaurimento scorte;

- biglietti extra per chi si abbona entro il 5 settembre: per ogni tessera saranno consegnati due tagliandi omaggio per portare nuovi amici in arena (settore secondo anello non numerato, da utilizzare in una gara a scelta durante la stagione).

Partenza fissata per martedì 22 agosto con la prima fase dedicata ai rinnovi (dal 21 settembre via ai nuovi abbonamenti), acquisti presso ufficio UYBA Volley alla e-work arena (martedì e giovedì dalle 16 alle 19:30) oppure presso punto vendita VivaTicket - Bar Savoia di Busto Arsizio.

Anche online su https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050 per i rinnovi dei settori non numerati e da giovedì 21 settembre per i nuovi abbonamenti (numerati e non numerati). Ritiro tessere acquistate online la prima giornata casalinga in cassa accredti.

Di seguito tutti i dettagli della campagna ‘Nuova vita! UYBA - Il permesso di sognare’ (progetto grafico realizzato da Swing Communication).

RINNOVI (da martedì 22 agosto a martedì 19 settembre):

• Parterre: 230 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 180 euro).

• Primo anello numerato: 160 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 100 euro).

• Primo anello non numerato: 115 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 80 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

• Secondo anello non numerato: 50 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 35 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

NUOVI ABBONAMENTI (da giovedì 21 settembre a giovedì 5 ottobre):

• SUPERVIP*: 500 euro.

• Parterre: 250 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 200 euro).

• Primo anello numerato: 180 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 120 euro).

• Primo anello non numerato: 130 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 90 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

• Secondo anello non numerato: 60 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 40 euro, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Promo famiglia, in vendita solo presso ufficio UYBA Volley alla e-work arena ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19:30 (necessario presentare documento di Stato di famiglia o autodichiarazione). La promozione non si intende valida per nuclei che comprendono figli che già usufruiscono di abbonamento omaggio.

- Parterre:

• Due genitori + 1 figlio: 450 euro (nuovi abbonati) - 410 euro (rinnovi) = un genitore non paga.

• Due genitori + 2 figli: 700 euro (nuovi abbonati) - 640 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

• Un genitore + 2 figli: 450 euro (nuovi abbonati) - 410 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

- Primo anello numerato:

• Due genitori + 1 figlio: 300 euro (nuovi abbonati) - 260 euro (rinnovi) = un genitore non paga.

• Due genitori + 2 figli: 480 euro (nuovi abbonati) - 420 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

• Un genitore + 2 figli: 300 euro (nuovi abbonati) - 260 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

- Primo anello non numerato:

• Due genitori + 1 figlio: 220 euro (nuovi abbonati) - 195 euro (rinnovi) = un genitore non paga

• Due genitori + 2 figli: 350 euro (nuovi abbonati) - 310 euro (rinnovi) = un figlio non paga

• Un genitore + 2 figli: 220 euro (nuovi abbonati) - 195 euro (rinnovi) = un figlio non paga

- Secondo anello non numerato:

• Due genitori + 1 figlio: 100 euro (nuovi abbonati) - 85 euro (rinnovi) = un genitore non paga.

• Due genitori + 2 figli: 160 euro (nuovi abbonati) - 135 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

• Un genitore + 2 figli: 100 euro (nuovi abbonati) - 85 euro (rinnovi) = un figlio non paga.

*Super Vip! Per i veri appassionati UYBA che non vogliono davvero perdersi niente dei confort e dell’ospitalità della e-work arena). Prezzo 500 euro (solo per i posti parterre, in vendita solo presso sede UYBA Volley presso e-work arena, dal 22 agosto ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30).

– Tessera all-inclusive valida per tutte le partite.

– Ingresso dedicato al palazzetto.

– Parcheggio riservato in area delimitata.

– Accesso alla sala hospitality.

– Maglia UYBA da gara ufficiale.

– Partecipazione ad un evento esclusivo con la squadra durante la stagione.

Prezzi tagliandi per le singole partite:

– Parterre: 30 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 20 euro, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato).

– Primo anello numerato: 20 euro (ridotto da 2 a 10 anni non compiuti e over 65: 15, da 0 a 2 anni omaggio senza posto assegnato).

– Primo anello non numerato: 15 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 10, da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

– Secondo anello non numerato: 8 euro (da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Famiglie singole partite La promozione non si intende valida per nuclei che comprendono figli che già usufruiscono di biglietto omaggio. Per usufruire della promo sarà sufficiente inviare una mail a info [at] volleybusto [dot] com entro 5 giorni dell'evento con nome e cognome di riferimento e l'indicazione di una delle tipologia tra quelle sotto indicate. Ritiro e pagamento in cassa accrediti il giorno della gara.

- Parterre:

– Due genitori + 1 figlio: 50 euro = un genitore non paga.

– Due genitori + 2 figli: 80 euro = un figlio non paga.

– Un genitore + 2 figli: 50 euro = un figlio non paga.

- Primo anello numerato:

– Due genitori + 1 figlio: 35 euro = un genitore non paga.

– Due genitori + 2 figli: 55 euro = un figlio non paga.

– Un genitore + 2 figli: 35 euro = un figlio non paga.

- Primo anello non numerato:

– Due genitori + 1 figlio: 25 euro = un genitore non paga.

– Due genitori + 2 figli: 40 euro = un figlio non paga.

– Un genitore + 2 figli: 25 euro = un figlio non paga.

- Secondo anello non numerato:

– Due genitori + 1 figlio: 16 euro = un genitore non paga.

– Due genitori + 2 figli: 24 euro = un figlio non paga.

– Un genitore + 2 figli: 16 euro = un figlio non paga.

Società sportive singole partite: solo per gruppi superiori a 15 unità, solo su prenotazione all’indirizzo tickets [at] volleybusto [dot] com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 6 euro cad. (settore secondo anello non numerato).

Disabili singole partite: ingresso gratuito per portatore di handicap e per un accompagnatore (solo su prenotazione all'indirizzo ilaria [dot] rossetti [at] volleybusto [dot] com entro 48 ore dall'evento, ingresso da via Maderna. Indicare nella mail l'eventuale ingresso in carrozzina).

