Rusty brass band per la 'Bella estate'

Arriva a San Paolo con le note della Rusty brass band venerdì 14 luglio la ‘Bella Estate’, il programma di iniziative organizzato dall’amministrazione comunale per i mesi estivi. La street band di ottoni, a partire dalle 21:30, dopo un breve giro nelle vie del quartiere si porterà nel giardino ‘Vittime delle foibe’ (via Sardegna, 51), dove proporrà ritmi funk e rock, senza disdegnare le sonorità balcaniche ed esotiche né dimenticare spericolate incursioni nella tradizione classica, con l’obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo, dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi. Ingresso libero.

