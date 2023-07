Università e Regione a confronto

"Continuiamo a fare squadra affinché il sistema universitario lombardo rimanga un punto di riferimento per tutto il Paese". Con queste parole l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha chiuso il primo incontro del Tavolo dei rettori, convocato oggi in Regione.

Molti i punti all'ordine del giorno, che hanno visto un sano confronto tra i numerosi convenuti. "Il sistema universitario lombardo - ha spiegato Fermi a margine dell'incontro - è un segno distintivo della nostra regione di cui andiamo orgogliosi e che ha una attrattività enorme. Dobbiamo quindi mettere gli Atenei nelle condizioni di continuare a investire sul futuro".

Dopo aver parlato di borse di studio, di residenze e di diritto allo studio, l'assessore ha lanciato l'idea di un vero e proprio 'tour delle università', che lo porterà in tutte le sedi lombarde, alla scoperta delle eccellenze nell'ambito degli studi ma anche della ricerca. Un'idea che è stata accolta con grande entusiasmo e partecipazione da tutti i presenti.

