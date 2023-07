'Terra: terrà?': Bergonzoni per 'La Milanesiana'

Il noto attore e artista si esibirà lunedì 10 luglio al Piccolo Teatro nel contesto della stagione artistica della Milanesiana. Appuntamento alle ore 21:00.

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva al Piccolo Teatro Grassi di Milano (Via Rovello, 2) lunedì 10 luglio con Alessandro Bergonzoni, attore e autore teatrale, performer dell'assurdo e del nonsense, che presenterà in anteprime esclusiva per La Milanesiana la performance 'Terra: terrà? (lettura dell'acqua, della luge, del gas, del fuoco, dei venti, e anche di più'.

In un momento in cui è necessario restituire alla terra quello che le abbiamo tolto, TERRA: TERRÀ? non è solo denuncia politica o protesta, non solo un lavoro contro qualcosa, ma per qualcosa. Non si tratta di uno spettacolo ma di una lettura, tiene a precisare l'autore, che si metterà a nudo attraverso le parole, ritornando al "bene", il bene artistico, il bene sociale, perché l'arte ha a che fare con la bellezza, l'etica e la giustizia.

La serata avrà inizio con i saluti istituzionali di Carlotta Ventura (Chief Communication, Sustainability and Regional Affairs Officer A2A). Introduce Elisabetta Sgarbi.

La performance vocale e scritta è ideata per La Milanesiana. L’inizio è fissato per le 21:00 e i biglietti sono acquistabili sul sito eventbrite.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!