Nicolò Cozzi ancora in biancorosso

La prima conferma nello staff tecnico del settore giovanile della Futura Volley Giovani porta il nome di Nicolò Cozzi, che va ad aggiungersi alle due novità Mauro Tettamanti e Alessandro Parise.

La prima conferma nello staff tecnico del settore giovanile della Futura Volley Giovani porta il nome di Nicolò Cozzi, che va ad aggiungersi alle due novità Mauro Tettamanti e Alessandro Parise.

Per il coach di Parabiago, la prossima sarà la quinta stagione a Busto Arsizio, dove ricoprirà il ruolo di responsabile del Minivolley-S3, reduce dall’esperienza nel campionato di A2 in qualità di vice-allenatore della prima squadra biancorossa. “Sono molto contento di continuare il mio lavoro con la Futura Volley Giovani – spiega proprio il tecnico classe 1993 –. Era quello che volevo ed è la prima volta da quando faccio sport che resto per cinque stagioni nello stesso posto. Mi scelto di dare continuità a questo rapporto anche perché ho avvertito la fiducia della società e quindi ripartirò carico come tutti gli anni. L’esperienza fatta nell’alto livello, ed intendo la serie A2, mi è servita molto: mi ha fatto capire cosa serve per arrivare a giocare un certo tipo di pallavolo. E poi c’è stato ovviamente tutto il lavoro svolto nell’anno con un settore giovanile di tutto rispetto come quello di Futura”.

“Giovane di talento e ambizioso”. Così chi lo conosce bene definisce Nicolò Cozzi, che il prossimo autunno sosterrà l’esame per l’abilitazione al terzo grado. Nella sua avventura alla Futura Giovani spiccano finora un titolo di Campione Provinciale Under 13 conquistato nel 2021 e un titolo di Campione Provinciale Under 12 arrivato nel 2022.

“Ambizioso sicuramente – conferma – La passione e l’ambizione sono tra le cose che più spingono a dare sempre il massimo e a fare sempre meglio. Giovane di talento lo lascio dire agli altri e spero soprattutto che lo possano dire i risultati che raggiungeranno le atlete che saranno sotto la nostra guida”.

Gli obiettivi per la prossima stagione sono già ben chiari nella testa del coach biancorosso. “Il primo sarà quello della crescita dei gruppi con i quali starò in palestra. A livello di risultati si proverà ad arrivare sempre più in là possibile: non dovrà ovviamente essere un’ossessione ma una conseguenza del lavoro quotidiano. A livello di staff tecnico ci stiamo già mettendo sotto per allinearci e per dare verticalità all’intero progetto del settore giovanile. Cercheremo di parlare tutti la stessa lingua il prima possibile e una delle risorse più importanti sarà il confronto, con la figura di Mauro Tettamanti su tutte, che si rivelerà molto preziosa“.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!