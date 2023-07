"Lombardia, capitale economica del Paese"

"La Lombardia si riconferma la capitale economica non solo del Paese, ma anche uno degli attori più forti sul panorama europeo".

“La Lombardia si riconferma la capitale economica non solo del Paese, ma anche uno degli attori più forti sul panorama europeo. Un traguardo che abbiamo potuto raggiungere grazie alle nostre aziende; ai nostri imprenditori e ai nostri cittadini. Condivido pienamente le parole del Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, e quelle del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: il modello Lombardia funziona. Come poi ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, noi siamo il cuore produttivo dell’Italia e bisogna continuare su questo percorso già tracciato. Ci riconfermiamo come la capitale italiana del fare”. Così l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.

