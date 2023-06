Assessore in visita alle sedi Arpa Lombardia

Hanno preso il via da Varese le visite dell'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, presso i dipartimenti provinciali di Arpa Lombardia.

"L'ambiente è al centro dell'azione amministrativa della Regione Lombardia e Arpa, anche grazie alle sedi decentrate - commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - svolge un ruolo fondamentale nel dare risposte puntuali ai cittadini".

"Ho ringraziato - ha detto Maione - il direttore e tutto il personale della struttura per il lavoro quotidiano. Già in questi primi mesi di mandato ho visto il grande impegno per le attività dell'AQST lago di Varese: Arpa con proprie risorse gestisce le boe limnologiche installate, procede al campionamento mensile del lago e partecipa ai lavori della segreteria tecnica fornendo informazioni e aggiornamenti in merito allo stato di salute del lago".

"Effettua inoltre - ha proseguito Maione - una serie di campionamenti anche sul fiume Bardello per valutare lo stato di salute del torrente e l'eventuale impatto dell'impianto di prelievo ipolimnico. In pratica il Lago di Varese è uno dei più controllati al mondo".

L'occasione ha permesso di fare il punto su tutte le questioni che riguardano il territorio: bonifiche, siti orfani, segnalazioni dei cittadini.

"Gli incontri dell'assessore Maione nei nostri dipartimenti territoriali - ha dichiarato Fabio Carella, direttore generale di Arpa Lombardia - sono un'utile occasione di confronto, che dimostra la grande attenzione di Regione Lombardia verso le tematiche ambientali. Fra le recenti attività dell'Agenzia a Varese, mi piace sottolineare il lavoro per il risanamento delle acque del Lago svolto in equipe fra le diverse articolazioni di Arpa".

