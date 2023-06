Un corso... 'salva vita'

In collaborazione con la onlus ‘60mila Vite da Salvare’ e con l'Alveare Rosa, si terranno allo spazio incontro Canazza del comune di Legnano due serate di formazione sia teorica sia pratica per imparare a usare il defibrillatore.

‘60mila Vite da salvare’ è il Centro di Formazione BLSD laico riconosciuto da AREU 118 Lombardia, che ha promosso il ‘Progetto Vita Altomilanese’ al fine di contribuire a gestire la rete di oltre 100 defibrillatori sul territorio, insegnandone l’uso a migliaia di cittadini, e diffuso la cultura dell’emergenza all’interno della società civile.

L'Alveare Rosa è un gruppo informale di mamme che nasce da un desiderio di amicizia. Il loro scopo è quello di conoscere altre donne e mamme che vivono le stesse esperienze, gli stessi bisogni ed esigenze. Il loro obiettivo è quello di sostenerci a vicenda mettendo insieme le peculiarità di ognuna di noi per creare progetti a misura di donne, mamme e famiglie.

Lo spazio Incontro Canazza, casa dei e per i cittadini, ospita volentieri questo percorso salva-vita nelle serate del 20 e 22 giugno dalle 20.45 alle 23.00. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione via email.

