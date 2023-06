'Intrecci' sul Lago Maggiore

Dal suo balcone affacciato sul Lago Maggiore, il borgo di Premeno (VB), alle porte del Parco Nazionale della Val Grande, sabato 17 e domenica 18 giugno torna ad ospitare Intrecci, la fiera-mercato dei più apprezzati artisti dell'intreccio.

