Arriva il 'Didobar – The talent show’

L'organizzazione del ‘Didobar – The talent show’ è lieta di annunciare l'arrivo dell'evento rivelazione di talenti più atteso dell'anno a Busto Arsizio.

Da un'idea di Diego Barbati, il talent show è pronto a sbarcare per la sua quarta edizione a Busto Arsizio nel grande calendario del ‘Busto Estate’ il prossimo 6 luglio alle ore 21 in piazza S. Maria.

Diego Barbati lo scorso anno ha partecipato al concorso per il ‘Babbo più bello d’Italia’ sfiorandone la vittoria e ottenendo il titolo di ‘Babbo Fashion’. Cantante, attore e musicista, artista a tutto tondo, si diverte anche a realizzare video comici per pubblicarli sui suoi canali social con un

grande seguito di pubblico e followers.

Il ‘Didobar – The talent show’ è quindi alla ricerca di giovani talenti nel campo della musica, della recitazione, dello spettacolo, della danza e del canto; le iscrizioni da effettuarsi direttamente in loco sono aperte per i casting che si terranno presso il Caravanseray Parco Comerio di Busto

Arsizio nei giorni 15 e 29 giugno dalle ore 19:30 con accesso libero e gratuito, con la conduzione di Davide Sandri e con una giuria capitanata dal Consigliere Comunale Alessandro Albani. Vista l’alta affluenza prevista per i casting, per facilitare l’accesso alle audizioni, vi invitiamo ad inviare preventivamente a Casting [at] royaltime [dot] it una vostra breve presentazione, una descrizione della performance e i file multimediali necessari per la vostra esibizione.

“Il casting è l'occasione perfetta per mostrare il proprio talento e per avere l'opportunità di partecipare alla finale del talent show che si terrà il 6 luglio in piazza Santa Maria a Busto Arsizio. I primi tre classificati avranno l'onore di ricevere un premio e l'accesso ad ulteriori super gare oltre

alla possibilità di ingaggi professionali” sottolinea Luca Torno di Royal Time co-organizzatore dell’evento.

“Il ‘Didobar – The talent show’ è una grande occasione per tutti i giovani talenti della città, e non solo, di mettersi in gioco e di dimostrare il proprio valore artistico, culturale o professionale” aggiunge Albani.

“Non perdete l'occasione di partecipare alla gara e di vivere un'esperienza unica e indimenticabile. Siamo sicuri che il ‘Didobar – The talent show’ porterà alla scoperta di nuovi talenti, al divertimento di tutti i partecipanti e del pubblico e sarà un aggregatore positivo per la nostra comunità” ha sottolineato Matteo Sabba pronto a rendere speciali le due serate di selezione.

