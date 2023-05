Villoresi: aumento della portata

La Commissione irrigua del Consorzio ET Villoresi, alla luce dei livelli raggiunti dai principali bacini lacuali, ha deciso per l'aumento della portata del Villoresi.

Si è riunita la Commissione irrigua del Consorzio Est Ticino Villoresi, che alla luce dei livelli raggiunti dai principali bacini lacuali – il Lago Maggiore è attualmente al 94% del proprio riempimento mentre quello di Como è al 77% – e dell’andamento climatico con la previsione di ulteriori piogge a breve, ha deciso un aumento della portata del Villoresi. Il livello del canale verrà dunque incrementato di 3 mc/s per andare incontro alle esigenze espresse dagli agricoltori nelle ultime settimane. Il Villoresi passerà pertanto a 33 mc/s; l’orientamento del Consorzio è quello di aumentare la sua portata in modo progressivo sulla base di eventuali necessità sopraggiunte. Rimarranno invece invariate, per il momento, le portate dei Navigli. La Commissione si riunirà di nuovo tra due settimane per fare il punto della situazione.

