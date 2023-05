'Monza visionaria': prossimi appuntamenti

‘Monza Visionaria’ continuerà fino a domenica 28 maggio con altri imperdibili appuntamenti che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi (e in alcuni casi poco conosciuti) del capoluogo brianteo.

Restando fedele alla parola d’ordine di quest’anno (‘Incantesimo’) e al leitmotiv (‘Èd è bellissimo perdersi’), l’undicesima edizione di ‘Monza Visionaria’, il festival di musica, performance immersive, spettacoli teatrali, visite visionarie e molto altro organizzato da Musicamorfosi con il contributo del Comune di Monza, il sostegno imprescindibile di Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, il contributo di A5 e Brianzacque e il supporto di Nuovo Imaie, Pro Helvetia e Puglia Sounds, ha già meravigliato e affascinato i tantissimi spettatori che hanno assistito agli eventi in programma nei giorni scorsi, tra cui la maratona dei giovani pianisti nella Sala degli specchi della Reggia di Monza, il coinvolgente ed emozionante concerto spirituale ‘Figli di un Dio minore’ e lo ‘Stabat Mater’ alla maniera del vulcanico jazzista Giovanni Falzone.

‘Monza Visionaria’ continuerà fino a domenica 28 maggio con altri imperdibili appuntamenti che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi (e in alcuni casi poco conosciuti) del capoluogo brianteo e che vedranno la partecipazione di musicisti di primo piano della scena nazionale e di artisti di fama internazionale. Giovedì 25 maggio il festival farà tappa al cinema Anteo Capitol (ore 21) con ‘Inseguendo quel suono’, spettacolo a tre voci dedicato alla figura di Ennio Morricone a cura di Alessandro De Rosa (voce narrante e coautore dell’autobiografia ufficiale del Maestro), Fausto Beccalossi (fisarmonica) e Claudio Farinone (chitarre). Attraverso filmati inediti e spezzoni di film, De Rosa racconterà alcuni tratti salienti della vita e dell’opera del grande compositore romano (due volte premio Oscar), creando un filo rosso con le interpretazioni di Beccalossi e Farinone, che rileggeranno alcuni passi più o meno noti del suo percorso musicale, plasmandoli sulla moltitudine timbrica dei loro strumenti.

Venerdì 26 maggio la Chiesa di San Maurizio, dove un tempo sorgeva l’antico convento di Santa Margherita, che deve la sua fama alla drammatica vicenda della Monaca di Monza, narrata nei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni (di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario della morte), ospiterà il concerto del formidabile pianista americano Fred Hersch (ore 21; evento sold out; è aperta la lista d’attesa), che si è guadagnato un posto fra i grandi nomi del jazz mondiale contemporaneo. Abile nel reinventare il repertorio del jazz classico con idee fresche e tecnica straordinaria, Hersch è un autentico battitore libero, che ha tracciato la propria strada senza cedere a mode e tendenze di successo: nella sua musica si fondono tradizione e innovazione, lirismo ed energia, linguaggio jazz e cultura classica. Con l’album ‘The Song is You’, pubblicato dall’etichetta ECM lo scorso anno in duo con Enrico Rava, ha vinto il Top Jazz, il referendum indetto dalla rivista Musica Jazz, nella categoria ‘disco dell’anno’. Prima del concerto di Fred Hersch, il FAI Monza organizzerà alle 20.30 una visita culturale al sito.

Sabato 27 maggio (dalle 16 alle 18 circa) spazio a una curiosa performance di danza all’Arengario: qui sarà possibile indossare le cuffie e, in modalità wireless, passeggiare nel centro storico, lasciandosi trasportare nella nuova Visita Visionaria ideata dal regista Andrea Taddei, che porterà il pubblico a immergersi nello spazio fisico e immaginifico di Virginia De Leyva, meglio nota come Monaca di Monza.

Infine, nelle serate di sabato 27 e domenica 28, dalle 21.30 fino a mezzanotte riecco l’incantesimo dei Notturni al Roseto della Villa Reale (ingresso 5/7 euro, prenotazioni sul sito www.monzavisionaria.it; 2 euro per gli Under 12): due notti magiche di note e visioni per tornare, dopo tre anni di assenza, a inebriarsi e perdersi tra i profumi e i colori di un luogo unico. Con la musica e una molteplicità di sorprese tutte da scoprire tra le meraviglie floreali del Roseto ‘Niso’ Fumagalli della Reggia di Monza. In caso di pioggia, i Notturni non verranno annullati, ma “traslocheranno” al primo piano nobile della Reggia di Monza con le medesime modalità.

Tranne i Notturni, tutti gli eventi del festival sono gratuiti con donazione suggerita.

Prenotazioni: www.monzavionaria.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!