In occasione del Centenario dell'Aeronautica Italiana verrà inaugurata sabato 27, presso la Sala Mostre della Pro Sesto Calende, una personale dedicata a Luciano Dabbene, aviatore e artista del '900.

La Sala Mostre della Pro Sesto Calende, sita sul Lungo Fiume in Viale Italia al 3 ospiterà, dal 27 Maggio al 6 Giugno 2023, la Mostra personale dell’artista Luciano Dabbene. ‘100 Anni di Aeronautica….in Pittura’ è un’iniziativa legata alle celebrazioni indette dalla Amministrazione Comunale e legate al Centenario della Aeronautica Militare Italiana ed i 90 anni della Crocera del Decennale.

Luciano Dabbene, noto negli ambienti aeronautici, proporrà una personale che spazierà tra i propri carboncini dedicati ai Pionieri dell’Aeronautica, a cui verrà riservato uno spazio della sala, ed un tributo alle macchine protagoniste nei primi 100 anni dell’Arma Azzurra. Quest’ultimi saranno delle opere olio su tela completate da didascalie.

Luciano Dabbene, classe 1937, è figlio di un Ufficiale Pilota caduto nei cieli di Sciacca durante l’ultimo conflitto mondiale. Orfano in giovane età, mostrò non solo un carattere propenso all’avventura ma una predisposizione quasi naturale al disegno. Pur indirizzato verso un percorso artistico il DNA aeronautico prese il sopravvento indirizzando verso l’Arma Azzurra dove rimase per 10 anni.

Non abbandonò mai la passione verso l’arte e la pittura che ne uscì decisamente influenzata al punto tale che le sue opere sono esposte in maniera permanente presso il Museo dell’Aeronautica di Vigna di Valle.

Una mostra che godrà del patrocinio delle sezioni dell’Arma Aeronautica di Gallarate, Tradate, Cadrezzate con Osmate e Angera e quella di Milano a cui l’autore è legato. Ha dato anche il proprio supporto il Gruppo Lavoratori Seniores della SIAI Marchetti.

La personale di Luciano Dabbene ‘100 Anni di Aeronautica….in Pittura’ a Sesto Calende sarà aperta dal 27 Maggio al 6 Giugno 2023. Ci sarà il vernissage sabato 27 maggio alle ore 17:00. La mostra sarà poi aperta da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30, sabato e domenica: dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:30

