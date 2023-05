Presso l'arena di Monza il 20 maggio è andato in scena una gironata di combattimenti unica in Italia. Cecchetti, campione mondiale kickboxing, ha vinto la cintura TAF, Lorusso non ha strappato il titolo, andato all'inglese Essomba.

Un grande spettacolo: questa è la migliore definizione per ‘The Art of Fighting 3’, l’evento di pugilato e kickboxing che si è svolto sabato 20 maggio all’arena di Monza organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni, con la Federazione Pugilistica Italiana, con la Federkombat-Lega Pro Italia e con il patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia.

Il pubblico ha risposto alla grande: quasi 3.000 persone hanno riempito l’arena di Monza. I due combattimenti più importanti sono stati all’altezza delle aspettative anche se il campionato europeo dei pesi gallo di pugilato tra Alessio Lorusso ed il britannico Thomas Essomba ha avuto un esito diverso da quello che il pubblico si aspettava: Essomba ha vinto ai punti con decisione unanime al termine di 12 riprese in cui ha sempre avuto il controllo della situazione. Lorusso non è mai riuscito a metterlo in difficoltà e a metà match appariva chiaro che Essomba aveva trovato la strada giusta per conquistare la cintura dell’European Boxing Union. Infatti, subito dopo la conclusione della dodicesima ed ultima ripresa, l’allenatore ed i secondi di Essomba sono corsi ad abbracciarlo: erano sicuri di aver compiuto l’impresa e che il verdetto fosse solo una formalità. I tre giudici hanno espresso un verdetto unanime con un largo vantaggio per Essomba: 116-112, 117-111 e 116-112.

Francesco Liotti, allenatore di Lorusso, l’aveva detto: “Thomas Essomba è un ottimo pugile che verrà all’arena di Monza per disputare il match più importante della sua carriera. Viene qui per vincere, non per fare il turista.” Nemmeno Alessio Lorusso aveva sottovalutato l’avversario: “Thomas Essomba ha otto sconfitte nel record, ma il record bisogna saperlo leggere. Contro chi ha perso Thomas Essomba? Contro pugili di altissimo livello come il britannico Sunny Edwards che è ancora imbattuto (19-0) ed è l’attuale campione del mondo dei pesi mosca IBF. Quando hanno combattuto, era in palio il titolo internazionale dei pesi supermosca IBF e l’incontro è finito ai punti (dodici riprese). Contro Marcel Braithwaite, un altro pugile molto quotato, Thomas Essomba ha perso solo per decisione non unanime (un giudice ha dato la vittoria a lui, gli altri due a Braithwaite). Insomma, Thomas Essomba è un avversario che merita rispetto”.

Nonostante la straordinaria passione che Lorusso mette nel suo lavoro, il suo indiscutibile talento pugilistico e l’alto livello della preparazione, contro Essomba ha perso nettamente, ma la boxe è bella anche per la sua imprevedibilità e nessuno può dire che l’incontro non sia valso il prezzo del biglietto. Ora il record di Alessio Lorusso è di 21 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Quello di Thomas Essomba è di 12-8-1.

Ogni combattimento a ‘The Art of Fighting 3’ sarà ricordato dal pubblico per la sua spettacolarità. In particolare quello di kickboxing tra il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti ed il campione di Spagna Dostin Ortiz. Previsto sulle cinque riprese da tre minuti ciascuna, il match è durato solo tre riprese: Dostin Ortiz è finito al tappeto e ci è rimasto perché i calci alle gambe di Luca Cecchetti gli hanno impedito di proseguire la battaglia. Luca Cecchetti ha conquistato la cintura dei pesi gallo TAF, messa in palio per la prima volta. È stato un importante risultato per Luca Cecchetti che il 24 giugno difenderà il titolo mondiale dei pesi gallo Wako-Pro a Venaria Reale (Torino) contro Giovanni Frank Gross nel clou di The Night of Kick and Punch 14. Era importante verificare la forma di Luca Cecchetti e dominare un avversario come il campione di Spagna Dostin Ortiz ha certamente dato un’indicazione positiva a lui ed al suo team. Il record di Luca Cecchetti è adesso di 58 vittorie e 5 sconfitte.

Un altro match che ha entusiasmato il pubblico è stato tra i pesi mediomassimi Momo El Maghraby e Franco De Mita. Non c’è stata storia: Momo ha sconfitto l’avversario per la gioia dei suoi tifosi che non hanno smesso un minuto di incitarlo facendo un tifo di tipo calcistico (cantando “Forza Momo” e “Vai Momo” per tutte le sei riprese previste). Insieme ai tifosi di Alessio Lorusso, quelli di Momo hanno contribuito a rendere la serata ancora più bella facendo sentire la loro voce e questo non avviene sempre alle manifestazioni di pugilato e kickboxing. Ora il record di Momo El Maghraby è di 7 vittorie consecutive.

I risultati degli altri combattimenti: Francesco Paparo (ora 4-0-1) ha vinto agevolmente superando ai punti dopo sei riprese Pietro Caputo. Alessio Spahiu (ora 4-0) ha demolito in cinque riprese Enea Keci. Jonathan Kogasso (ora 8-0) ha battuto ai punti Sergiu Sinigur (ora 6-1). Morgan Moricca (ora 2-0) ha prevalso su Marco Delmestro per squalifica al quarto round. Christian Chessa (ora 3-0) ha superato Aziz El Ghouiyal per knock out tecnico al quinto tempo.

L’organizzatore Edoardo Germani: “Sono molto soddisfatto della riuscita di The Art of Fighting 3. Il successo di un evento si valuta su dati oggettivi, non su opinioni personali. I combattimenti sono stati spettacolari, abbiamo avuto un gran pubblico, una notevole copertura giornalistica e gli incontri più importanti sono stati trasmessi in diretta streaming da DAZN. Inoltre, per la terza volta consecutiva abbiamo riempito l’impianto. Le prime due edizioni di The Art of Fighting si sono svolte a Meda, al PalaMeda che ha 1.200 posti. Per le regole imposte dall’emergenza Covid, alla prima edizione potevamo vendere solo il 60% dei biglietti e ci siamo riusciti. Alla seconda edizione, il limite dei biglietti venduti era stato tolto e abbiamo registrato il tutto esaurito. Alla terza edizione, abbiamo avuto quasi 3.000 spettatori. Alla quarta edizione, sono sicuro che ne avremo ancora di più. Quindi, sono lieto di annunciare The Art of Fighting 4. Nelle prossime settimane renderemo noti i nomi dei combattenti, la data e la sede.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!