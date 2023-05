Un nuovo 'Caravaggio'

Il 18 maggio è entrato in servizio un nuovo convoglio 'Caravaggio', i nuovi elettrotreni costruiti da Hitachi. L'obiettivo è arrivare a regime con i nuovi mezzi per le Olimpiadi del 2026.

Un nuovo treno ‘Caravaggio’ è stato aggiunto sulla tratta Milano Garibaldi-Bergamo (via Pioltello). Lo comunica l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che oggi ha fatto visita agli impianti di manutenzione dei treni di Trenord, a Novate Milanese e Milano Fiorenza a Rho.

“Si tratta del ‘Caravaggio’ numero 63 – ha detto l’assessore Lucente – dei 222 che fanno parte delle forniture del Gruppo FNM e Ferrovienord per Trenord, a fronte di un investimento di circa 2 miliardi di euro di Regione Lombardia. Di questi 131 sono Caravaggio ad alta capacità, 61 Donizetti a media capacità, 30 Colleoni a motore diesel-elettrico per le linee non elettrificate. Alla commessa iniziale di 176 convogli ne abbiamo aggiunto una seconda di 46 ulteriori treni acquistati in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026”. “Un altro tassello importante – ha concluso Lucente – per la dismissione dei vecchi convogli ferroviari, dismissione che sarà completata entro il 2025”.

Il treno Caravaggio è un convoglio doppio piano ad alta capacità, prodotto da Hitachi. Nella composizione da cinque carrozze, è dotato di 573 posti a sedere. Ha sistemi di illuminazione, climatizzazione, informazione e videosorveglianza di ultima generazione. Il convoglio, accessibile per le persone a mobilità ridotta, ha aree polifunzionali per passeggini e biciclette e prese per la ricarica delle bici elettriche. Caravaggio consuma il 30% di energia in meno rispetto agli altri treni della flotta; è realizzato con materiali riciclabili al 97%.

Il convoglio è entrato in servizio oggi, giovedì 18 maggio, con il primo viaggio effettuato alle 15.22 sulla linea Milano Porta Garibaldi-Bergamo via Pioltello. Su questo collegamento, sono 12 le corse effettuate con convogli Caravaggio, ovvero l’80% dell’offerta complessiva sulla tratta.

Si tratta di un servizio di rinforzo sulla linea principale che parte da Milano Centrale. In totale, sono 54 le corse complessive, di queste 15 da Garibaldi (12 col Caravaggio).

