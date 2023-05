Linate, inaugurato nuovo hangar

"Il nuovo Hangar X di Linate è un investimento importante che va a beneficio dell'economia lombarda. L'infrastruttura inaugurata oggi si rivolge alla 'business aviation', settore dell'aviazione in grado di generare valori economici significativi per Milano e la Lombardia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipando martedì 16 all'aeroporto di Linate all'inaugurazione dell'Hangar X, realizzato dal Gruppo Sea.

"Si tratta - ha proseguito Terzi - di un hangar funzionale e sostenibile, dunque coerente con gli obiettivi di sviluppo di Regione Lombardia".

L'assessore ha poi ribadito il ruolo di Regione rispetto al trasporto aereo: "Lavoriamo con i gestori degli aeroporti per realizzare le infrastrutture trasportistiche che migliorino l'accessibilità agli scali. Attraverso i piani di sviluppo aeroportuali, come Regione intendiamo contemperare le necessità della cittadinanza con le necessità di efficientamento degli aeroporti. Va detto - ha concluso l'assessore - che Linate e tutti gli aeroporti lombardi lavorano da anni sulla sostenibilità, ben prima che le norme lo rendessero obbligatorio".

