IAL: un nuovo corso superiore

L'Istituto, presente sul territorio di Legnano e Saronno, ha attivato il corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 'Tecniche di gestione e valorizzazione del patrimonio enogastronomico', che formerà i nuovi professionisti del settore ricettivo.

Il percorso dura 1 anno e offre agli studenti l’opportunità di integrare formazione e lavoro.

I candidati selezionati, a inizio corso sono assunti come apprendisti (da settembre 2023 a settembre 2024) presso aziende del territorio.

I destinatari

Il corso è destinato a giovani disoccupati di età non superiore a 24 anni all’avvio del percorso e in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma superiore con priorità per gli indirizzi conseguiti in ambito alberghiero e agroalimentare;

- diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, art. 20, comma 1, lettera c,

Molto più di un semplice percorso

Al termine, gli studenti sono in grado di preparare, presentare e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, contribuendo anche alla realizzazione di eventi promozionali (show cooking, degustazioni, fiere e workshop).

Avranno inoltre acquisito solide competenze nel food styling, nel visual merchandising e nel digital marketing per il Food & Beverage e sapranno interfacciarsi con gli interlocutori del settore enogastronomico, turistico, e con i media (stampa, blogger, web community)

I vantaggi per tutti

Il percorso Istruzione e Formazione Tecnica Superiore offre interessanti vantaggi sia per gli studenti che per le aziende che decidono di partecipare.

Per gli studenti:

● L'assunzione come 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚 e 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨 in azienda

● La formazione gratuita in aula con aziende di alto livello, della durata NON superiore al 50% dell’intero percorso

● Il conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore da spendere subito nel mercato del lavoro.

Per le aziende:

- la retribuzione del lavoro prestato in azienda è in misura percentuale rispetto a quanto indicato nel CCNL per un lavoratore di pari livello;

- contribuzione max previdenziale nella misura del 5% totale;

- sgravio totale del contributo a finanziamento della NASPI;

- esclusione dal ticket licenziamenti;

- in caso di prosecuzione del contratto di apprendistato con un rapporto di lavoro subordinato a tutele crescenti è previsto un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali per max 36 mesi.

La struttura del corso

Il percorso si svolge in apprendistato.

Lavorano e svolgono la formazione prevista: 800 ore totali (416 ore formazione interna e 384 ore formazione esterna).

Al termine del percorso è previsto l’esame per il conseguimento del titolo di studio.

Le modalità di iscrizione

La partecipazione è gratuita.

È necessario superare una selezione, mediante colloqui specifici con aziende e con allievi.

