In programma per mercoledì 24 presso la sede di Gallarate di Martignoni, l'evento è dedicato a Manager ed Imprenditori i quali avranno l'opportunità di scoprire le ultime novità del Gruppo Volkswagen in materia di mobilità sostenibile.

La Martignoni S.r.l , concessionaria del gruppo Volkswagen, organizza l'evento formativo ‘Metti in moto il Cambiamento’, in programma per mercoledì 24 maggio alle ore 18:30 presso la propria sede di Gallarate.

L'evento è dedicato a Manager ed Imprenditori, a cui si potrà partecipare gratuitamente fino ad esaurimento posti. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le ultime novità del Gruppo Volkswagen in materia di mobilità sostenibile, con una presentazione di modelli elettrici e ibridi che combinano performance e rispetto per l'ambiente e vede la partecipazione straordinaria del coach motivazionale Nicola Pisani, che condividerà con i presenti i suoi strumenti per affrontare i cambiamenti con maggiore consapevolezza e motivazione.

‘Metti in moto il Cambiamento’ è un'occasione unica per acquisire nuove competenze e sviluppare le proprie capacità personali e professionali, grazie alla combinazione di esperienze e conoscenze dell'équipe della Martignoni S.r.l. e del coach motivazionale Nicola Pisani.

L'iniziativa mira a sensibilizzare le aziende sull'importanza di adottare soluzioni di trasporto ecologiche per ridurre l'impatto ambientale migliorando la qualità della vita attraverso un'attenta pianificazione delle flotte aziendali, l'adeguamento delle infrastrutture per la ricarica e la possibilità di cogliere tutti i benefit ed incentivi previsti dalla legge.

"La sostenibilità è uno degli obiettivi principali del Gruppo Volkswagen e vogliamo trasmettere questo impegno anche ai nostri clienti", ha dichiarato Mattia Iametti. “Con ‘Metti in moto il cambiamento’ vogliamo mostrare come sia possibile coniugare la mobilità con il rispetto per l'ambiente e incentivare l'adozione di soluzioni di trasporto più sostenibili”.

L'evento prevede anche un aperitivo di benvenuto per tutti i partecipanti. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al seguente link: http://www.royaltime.it/royaltime/Metti%20in%20moto%20il%20Cambiamento/

