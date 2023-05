Sport da combattimento protagonisti sabato 20 maggio all'Arena di Monza con la terza edizione di 'The Art of Fighting', galà dedicato al pugilato ed alla kickboxing.

Sport da combattimento protagonisti sabato 20 maggio all'Arena di Monza con la terza edizione di 'The Art of Fighting', galà dedicato al pugilato ed alla kickboxing, organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e il patrocinio del Comune di Monza. "Sono sportivi e uomini forti - ha detto Lara Magoni, sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, intervenendo a Monza alla presentazione dell'evento -, traino ed esempi fondamentali per tanti ragazzi che non hanno spazi in cui identificarsi e indirizzare grinta e carattere. Sono attività estremamente importanti perché allenano alla disciplina e affinano le capacità di mettersi in gioco e rialzarsi".

Dal sottosegretario Magoni la proposta agli organizzatori per allargare la platea della serata del 20 maggio alle generazioni più giovani. "L'evento - ha detto - può essere occasione per far conoscere ai nostri ragazzi questi sport, sarebbe bello se potesse esserci l'ingresso gratuito per i minori di 15 anni che saranno comunque accompagnati dai genitori".

In palio il titolo europeo dei pesi gallo, con la sfida tra Alessio Lorusso e l'inglese Thomas Essomba, sulla distanza delle 12 riprese da 3 minuti ciascuna. Sono previsti sei combattimenti di pugilato ed uno di kickboxing, con Luca Cecchetti, dal giugno 2022 campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro, opposto al campione spagnolo Dostin Ortiz, in 5 riprese da 3 minuti, con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate. Sarà in palio, per la prima volta, la cintura TAF.

"Siate traino ed esempio - ha aggiunto Magoni, rivolgendosi in conclusione agli atleti - per chi è in difficoltà, è in disparte, e non è riuscito ancora a vincere nulla".

