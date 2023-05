La Sala Mostre della Pro Sesto Calende, sita sul Lungo Fiume in Viale Italia al 3 ospiterà, dal 10 al 23 maggio 2023, il debutto di Mauro Barisone. Laureato in filosofia, l’arte ha fatto sempre parte della sua vita al punto tale che le sue tesi che hanno sempre rispecchiato la passione verso questo mondo.

Recentemente, oltre a conseguire una laurea in musicologia così da contemplare più ambiti artistici possibili, ha deciso di intraprendere un percorso artistico iniziando a dipingere qualche tela. Le sue fonti di ispirazione sono i grandi esponenti dell’arte astratta e informale del secolo scorso. Da Kandinskij a Fontana, da Ljubov Popova a Emilio Vedova sono solo alcuni dei grandi artisti che hanno fatto la storia del Novecento e che confluiscono nei suoi lavori.

Nelle opere la realtà, tanto quella esterna quanto la realtà interna della sua mente, è trasfigurata tramite l’operazione dell’astrazione cercando di creare un vocabolario personale che rimandi agli sviluppi dell’arte del Novecento.

Dipingere è sempre una ricerca: ricerca del proprio stile, di un proprio marchio di fabbrica, ricerca dell’essenziale e della semplicità. Una ricerca continua che spesso non si può sapere dove porterà, si ricerca sempre l’ineffabile e l’invisibile tentando di presentarlo su tela. Ha già esposto in una piccola collettiva di una galleria di Brera, Concept Art Brera, dal titolo ‘Tratto astratto’.

La personale di Mauro Barisone ‘Passione Novecento’ a Sesto Calende sarà aperta dal 10 al 23 maggio 2023. Ci sarà il vernissage il 10 maggio alle ore 18:30. La mostra sarà poi aperta tutti i giorni dalle 15:00 fino alle 19:00, mentre venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

