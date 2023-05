'Fiera del Fumetto'... a Bologna!

Nel weekend del 6 e 7 maggio, in Piazza Lucio Dalla, l'atteso ritorno della Fiera del Fumetto.

Dopo il grande successo della prima edizione nella nuova bellissima sede della Tettoia Nervi in Piazza Lucio Dalla, Kolosseo Aps in collaborazione con Associazione Figurine Forever è lieta di annunciare il ritorno di un appuntamento storico per la città di Bologna e per il mondo del collezionismo nazionale, la fiera del fumetto .

Nato nel 1990, quando gli appassionati arrivavano a Bologna alla ricerca dei numeri più ambiziosi dei fumetti di Tex, Alan Ford e Dylan Dog, dei Super Eroi dell'Editoriale Corno, di Capitan Miki e Flash Gordon, delle riviste come Linus, Cannibale e l' Eternauta , dei volumi di Magnus, Bonvi e Pratt. Ed i primi vagiti del fenomeno Manga che travolgerà il mondo del fumetto.

La Fiera del Fumetto Kolosseo, rinnovata ma ancora con quel gusto piacevole di vintage e classico, è ancora qui, per la seconda volta nella nuova, splendida realtà di Piazza Lucio Dalla, all'interno della rassegna Dimondi Festival. Avventuratevi nella ricerca spasmodica del numero mancante, sia esso un fumetto, una figurina, un poster, un giocattolo o altro ancora. Dal fumetto d'autore a quello seriale, i grandi classici come Diabolik, Tex, Disney ma anche le realtà più attuali, mainstream o indipendenti, fino all'invasione Manga con best seller assoluti come One Piece e Naruto. Dalle avventure dei supereroi, al variegato mondo delle graphic novel, con anche la presenza di autori e disegnatori, pronti a fare firmare le copie dei libri per tutti, in un'area strettamente collegata all'ampio spazio di Figurine Forever.

Il fumetto nel suo concetto più ampio, la Fiera tappa obbligatoria anche per chi è alla ricerca di tavole originali, opere uniche di artisti della Nona Arte che hanno coperto tutto il Novecento e l'inizio del nuovo millennio.

La Fiera del Fumetto di Bologna è un contenitore unico di passione, raccoglie i fan del fumetto come quelli del giocattolo da collezione, non solo carta, ma anche oggettistica, action figure, giochi di carte. Ed ancora poster cinematografici, memorabilia Star Wars e Star Trek, i mitici robottoni giapponesi, il Subbuteo, riviste di sport, card games e giochi di società. Grande spazio sarà dedicato al fenomeno del collezionismo di figurine, sportive e non, che dagli anni 2000 si è ramificato portando l'Italia ad essere punto obbligatorio di visita per collezionisti provenienti da tutta Europa. Per chi cerca la rara figurina di Maradona, l'album Panini di Mexico70 ma anche le nuove produzioni, dalle card sportive e Pokemon,alle collezioni dei più importanti y outuber come MecontroTe o Lyon .

