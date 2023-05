Bicipace 2023

Ritorna con la 39esima edizione la famosa 'biciclettata' organizzata da Legambiente nel territorio dell'ovest Milanese. Il traguardo dle 2023 sarà la 'Colonia fluviale' di Turbigo.

Il motto è quello tradizionale: "dall’Olona al Ticino pedalando un pochino". Anche quest'anno torna Bicipace, la 'biciclettata' organizzata da Legambiente nei territori delle province di Milano, Varese e Novara e giunta alla 39esima edizione.

Il format dell'evento non cambia: diversi punti di partenza sparsi in tutto il territorio e un unico traguardo, fissato per quest'anno alla 'Colonia fluviale' di Turbigo. Anche in fine, sempre nobile, è quello tradizionale: supportare progetti ambientali e sociali, grazie anche alla nota 'sottoscrizione a premi'.

Il ricavato verrà devoluto per questa edizione alla ONLUS Happydu di Novate Milanese, che dal 2010 è attiva con progetti umanitari nel territorio della Namibia. Inoltre, i vari circoli di Legambiente che hanno organizzato la biciclettata vogliono mettere in risalto la questione idrica. Nonostante una crisi che era 'annunciata', le istituzioni non hanno fatto abbastanza secondo Legambiente, che propone una gestione più oculata delle risorse come migliore soluzione rispetto alla costruzione di nuovi invasi.

Il programma prevede, oltre ai vari percorsi, un pranzo all'arrivo, salutare e sostenibile, e tante attività per il pomeriggio: truccabimbi, letture animate, laboratori ed animazione e due concerti delle band 'Space Ado' di Busto Arsizio e 'Cuprum 72'.

Lungo tutto il percorso sarà garantita assistenza tecnica e sanitaria, e sarà possibile anche prenotare il ritorno in treno sulla tratta Turbuigo-Castano-Vanzaghello-Castellanza-Busto Arsizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!