Più fondi per l'istruzione tecnica superiore

Approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, la delibera con le indicazioni per definire gli indirizzi e gli strumenti per la nuova offerta di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS).

I percorsi da realizzare nell'anno formativo 2023/2024 possono contare su 13,5 milioni di euro del FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) 21-27 e una quota di circa 280.000 euro di risorse ministeriali.

"Sono fermamente convinta che l'alta formazione tecnica post diploma - commenta l'assessore - rappresenti una scelta vincente per i nostri giovani. In particolare, i percorsi IFTS permettono loro di acquisire competenze uniche e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e anche di completare la specializzazione accedendo ai percorsi ITS in filiera. Dal punto di vista delle imprese questo significa trovare figure di tecnici altamente specializzati, solitamente difficili da reperire".

"Nell'attuale anno formativo 2022/23 - spiega - sono stati attivati 73 corsi che vedono coinvolti 1702 studenti. Per il 2023/24 gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra quasi 100 corsi di formazione, progettati per rispondere alle esigenze del territorio, intercettando le competenze più richieste dalla imprese e i nuovi assetti del mercato del lavoro".

"La misura - conclude - ha lo scopo di sostenere la realizzazione di un numero sempre maggiore di corsi di formazione altamente qualificati per garantire ai nostri giovani un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro, rendendo le nostre aziende ancora più competitive e innovative".

