Asma: consulenze specialistiche gratuite

ASMAZERO WEEK, l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedaliero di Busto Arsizio partecipa. Consulenze specialistiche gratuite rivolte ai pazienti con asma si terranno dal 15 al 19 maggio.

Secondo quanto riportato dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia ogni anno si ammalano di allergie respiratorie circa 9 milioni di persone, a causa della presenza di pollini nell’aria. Solo 4 milioni di questi si sottopone a cure specialistiche. Il fenomeno delle patologie respiratorie legate ad allergie è in crescita (si parla di approssimativamente il 15-20% della popolazione) e i soggetti maggiormente colpiti sono le donne e gli adolescenti (in questi ultimi con prevalenza di asma current, con e senza rinite, sino all’asma current con rinocongiuntivite).

Inoltre, in base ai dati forniti dal Ministero della Salute, l’asma figura come la malattia cronica respiratoria più frequente in età pediatrica con una preponderanza complessiva, in Italia, che si attesta all’incirca intorno al 10%.

ASMAZEROWEEK si pone come un evento di rilevanza nazionale e giunge, quest’anno, alla sua 7^ edizione. Anche il l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedaliero di Busto Arsizio partecipa, nella settimana dal 15 al 19 maggio, offrendo consulenze gratuite a pazienti affetti da asma segnalati dal Medico di Medicina Generale, con l’obiettivo di eseguire ulteriori valutazioni di controllo inerenti lo status della malattia e munirli di ulteriori, utili informazioni sulla gestione della patologia.

“Anche quest’anno l’U.O. di Pneumologia dell’ospedale di Busto Arsizio aderisce all’iniziativa Asma Zero Week. Ricordo che l’asma è una patologia cronica molto diffusa tra la popolazione con una prevalenza di circa il 5%; di questi, circa il 10% sono affetti da una forma grave. La nostra U.O. si è recentemente dotata di un ambulatorio dedicato all’asma grave e da circa un anno è stato attivato un ambulatorio allergologico. La corretta diagnosi di questa patologia consente un trattamento in grado di permettere ai pazienti asmatici di avere, nella maggior parte dei casi, una buona qualità di vita. In un momento di seria difficoltà per poter accedere a visite ambulatoriali questa iniziativa rappresenta un’occasione per un primo contatto con uno specialista esperto”, sottolinea il dottor Antonio Iuliano, direttore UOC Pneumologia di Busto Arsizio.

“Questa è un’iniziativa fondamentale, anche dal punto di vista della sensibilizzazione, che vuole fornire informazioni corrette, promuovere la prevenzione e offrire consulenze altamente specializzate che possono migliorare, di molto, la qualità della vita per le persone affette da questa patologia”, conclude il direttore sanitario ASST Valle Olona, Claudio Arici, “Noi di ASST Valle Olona riconosciamo, da sempre, l’importanza di prendere parte a progetti come ASMAZERO Week, che hanno l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei pazienti e garantire loro l’accesso a cure corrette e diagnosi utili per gestire, al meglio, la condizione patologica”.

Per prenotare un appuntamento è necessario chiamare il numero verde 800 628989, che sarà attivo a partire dal 17 aprile e, il giorno concordato, basterà presentarsi senza impegnativa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!