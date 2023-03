Lavori alla recinzione della scuola

Partono lunedì mattina i lavori di manutenzione alla recinzione della scuola primaria don Milani di Legnano.

Partono lunedì mattina i lavori di manutenzione alla recinzione della scuola primaria don Milani di Legnano. Il lavoro rientra negli interventi di carattere straordinario per il ripristino, sostituzione e/o integrazione di parti delle recinzioni in paletti e rete metallica che, nelle scorse settimane, hanno interessato la scuola Manzoni e che prossimamente riguarderanno anche le primarie Rodari. Lunedì, in particolare, i lavori riguarderanno il verde della siepe perimetrale; da martedì si lavorerà sulla recinzione. "Come Amministrazione siamo impegnati a investire, grazie alle somme considerevoli intercettate partecipando a bandi PNRR, sulle nostre scuole per la riqualificazione degli stabili e il loro efficientamento energetico - sottolinea l’assessore alla Città bella e funzionale, Marco Bianchi - Esistono però altre necessità, non meno importanti, che riguardano la zona esterna alle scuole, ossia le loro recinzioni che, dopo tanti anni, sono bisognose di interventi, e che è importante soddisfare per la sicurezza dei nostri ragazzi".

