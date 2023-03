Nuove piantine nelle fioriere del centro

In questi giorni, nell’ambito del progetto di riqualificazione del verde pubblico, le fioriere del centro storico di Busto Arsizio sono state abbellite con nuove piantine fiorite ed erbe aromatiche.

In questi giorni, nell’ambito del progetto di riqualificazione del verde pubblico, le fioriere del centro storico di Busto Arsizio sono state abbellite con nuove piantine fiorite ed erbe aromatiche. Per la loro manutenzione, l’Amministrazione ha messo in campo AGESP e Distretto del Commercio, ma fa appello anche ad associazioni, commercianti e privati cittadini affinché offrano il loro contributo alla #cura dei piccoli spazi verdi, anche solo parzialmente. Basteranno solo un po’ di attenzione e di senso civico, oltre a qualche annaffiatoio, per fare in modo che le piantine non subiscano gli effetti del meteo. Tutti gli interessati a collaborare sono invitati a scrivere (possibilmente entro il 7 aprile) a duc [at] comune [dot] bustoarsizio [dot] va [dot] it, saranno poi contattati per stabilire le modalità del loro impegno a tutela del decoro della città.

