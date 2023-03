Eugenia Canale al Bià Jazz Festival

In occasione del Bià Jazz Festival 2023, Eugenia Canale presenterà il suo nuovo album 'Risvegli'

Venerdì 24 marzo, nell’ambito della diciassettesima edizione del Bià Jazz Festival, verrà presentato in anteprima assoluta dal vivo l’album di Eugenia Canale ‘Risvegli’ (Barnum For Art Records), che contiene nove brani originali in cui la pianista magentina conferma la felice vena compositiva, una scrittura jazz moderna e dinamica, ricca di pathos, di pieni e di vuoti.

Con un background importante, costituito da una solida (e premiata) attività nella musica classica, da una rigorosa ricerca nel folk mediterraneo e da un viscerale amore per Bill Evans, Eugenia Canale è una delle pianiste seguite con più interesse nell’ambito della nuova scena jazz nazionale.

Questa maturazione artistica è ulteriormente confermata dalla composizione del suo quartet (insieme a lei Max De Aloe, Riccardo Fioravanti e Marco Castiglioni), musicisti tra i più importanti in ambito nazionale ed europeo nei rispettivi strumenti, oltre che dalla qualità del jazz che la Canale ha saputo distillare a partire dal materiale prezioso che ha influenzato il suo percorso stilistico.

L’interplay del Canale quartet è per palati fini… Ma anche per semplici sognatori che desiderano passare una serata alternativa di buona musica.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:30, prezzo del biglietto 12€ (10 invece il ridotto per bambini), e sarà anche possibile cenare dalle ore 20:00 per 28€ (biglietto incluso).

