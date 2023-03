Dal 16 al 19 marzo, sarà in scena al Teatro Menotti di Milano 'Bianco su Bianco', spettacolo della acclamata compagnia elvetica che da anni conquista il pubblico di tutto il mondo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

Dal 16 al 19 marzo, sarà in scena al Teatro Menotti di Milano 'Bianco su Bianco', spettacolo della acclamata compagnia elvetica che da anni conquista il pubblico di tutto il mondo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, già regista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 (ispirate al circo e ai clown di Fellini) e di “Corteo” del Cirque du Soleil. 'Bianco su Bianco' narra la storia di Ruggero e di Elena, della difficile infanzia del ragazzo, un padre violento, strane macchie sulla pelle e niente sorrisi, della forza dell’amicizia che gli consente di attraversare la tempesta, e di quel legame tanto magico quanto misterioso che è l’amore, che li sosterrà entrambi nella scalata di una vetta tra le più alte. Uno spettacolo dove i due interpreti-attori-acrobati-clown Helena Bittencourt e Goos Meeuwsen (conosciuti durante la collaborazione di Daniele con il Cirque du Soleil, da molti anni membri della Compagnia Finzi Pasca,) dialogano con un sofisticato e suggestivo universo composto da una foresta di luce, che diventa un impalpabile interprete dello spettacolo, e da una musica delicata e cristallina che accompagna la storia di vita e di speranza di questa coppia divertente, fiabesca e un po’ surreale. Dal suo debutto a Bellinzona (Svizzera) nel 2014, lo spettacolo è stato rappresentato 198 volte per più di 60’300 spettatori in 17 paesi tra cui Svizzera, Spagna, Francia, Canada, Italia, Equador, Cile, Russia, Romania, Brasile, Danimarca, Messico, Uruguay e Finlandia.

