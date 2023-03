Futura all'esordio nella pool promozione

Esordio nella seconda fase di campionato tra le mura di casa per la Futura Volley, che nel secondo anticipo di sabato affronterà il Volley Soverato.

Esordio nella seconda fase di campionato tra le mura di casa per la Futura Volley, che nel secondo anticipo di sabato affronterà il Volley Soverato. Al PalaBorsani sbarcherà, infatti, la squadra calabrese che ha staccato l’ultimo pass utile per la pool promozione nel suo girone grazie ai 30 punti conquistati con un bilancio perfetto di 10 vittorie e 10 sconfitte, che valgono ora l’undicesima piazza nella “nuova” classifica frutto dell’unione ed adeguamento delle migliori 6 dei due giorni. Il trend delle ‘cavallucce marine’ nelle ultime cinque uscite non è stato dei migliori con una sola vittoria conquistata e quattro sconfitte, di cui le ultime due al tie break contro Montecchio prima e con San Giovanni in Marignano poi. Una sfida, tuttavia, da non sottovalutare affatto e dal sapore importante per le cocche di Amadio che, ottave in classifica, sono chiamate a partire subito con il piede giusto e sfruttare gli altri incroci, tra cui proprio quello delle 17 tra Trentino e Montecchio, per proseguire la corsa verso il quinto posto, ultimo utile per accedere poi ai playoff promozione. Le calabresi di coach Luca Chiappini, si presenteranno a Busto senza dubbio con grandissimo entusiasmo per aver centrato l’obiettivo salvezza e non solo e, pur essendo molto complicata la corsa playoff, potranno essere libere mentalmente da pressioni e aspettative e far leva sul morale per provare a vendicare la sconfitta di Coppa Italia e rovinare il cammino delle bustocche. Furono proprio gli ottavi di Coppa a regalare l’incrocio tra le due formazioni, unico precedente ufficiale, e allora fu vittoria netta per le cocche che approcciarono perfettamente la gara chiudendo con un netto 3-0 e conseguente accesso ai quarti. Cecchi e compagne potranno fare leva su un gruppo che spesso in regular season si è rivelato avversario scomodo per tutte le compagini a cui ha fatto visita, grazie ad un team equilibrato con un parco attaccanti di tutto di rispetto dall’americana Schwan (oltre 300 punti per lei) e la finlandese Korhonen anche lei a quota 327, ben gestite ed innescate dalla regia di Emma Malinov. Dalla parte opposta della rete, Balboni e compagne, reduci dalla vittoria non brillantissima contro il Club Italia, dovranno entrare sul rettangolo di casa con grinta, carattere e determinazione tale da imporre il loro gioco e mettere in tasca tre punti fondamentali per esordire al meglio nel secondo round della stagione e tenere alto il morale nella corsa verso l’obiettivo finale. Le cocche, dunque, sono pronte a scrollarsi di dosso tutte le pressioni del caso e dimostrare il loro valore sfruttando anche il vantaggio del fattore campo con i tifosi chiamati a gran voce a riempire tutto il palazzetto e spingere le biancorosse fino all’ultimo pallone. Il fischio d’inizio dell’incontro è fissato alle 20 di sabato 11 marzo presso il PalaBorsani di Castellanza. Tagliandi acquistabili direttamente il loco alle casse del palazzetto, oppure online sulla piattaforma partner www.ticketmaster.it. Si ricorda inoltre a tutti gli abbonati biancorossi che la loro tessera sarà valida anche per l’accesso alle gare casalinghe di questa seconda fase.

