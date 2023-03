Volandia: un padiglione per il centenario dell'Aeronautica

Con la quinta edizione del Volo in Rosa e l’apertura del nuovo Padiglione Aeronautica Militare, venerdì 10 marzo alle 19, Volandia dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario dell’AM.

Con la quinta edizione del Volo in Rosa e l’apertura del nuovo Padiglione Aeronautica Militare, venerdì 10 marzo alle 19, Volandia dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il centenario dell’AM. “L’inaugurazione del nuovo padiglione dell’Aeronautica è un evento di grande prestigio per il nostro museo, potrei dire la più importante novità degli ultimi 5 anni che suggella il nostro rapporto con l’AM come testimonia la presenza al taglio del nastro del Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante Prima Regione Aerea in rappresentanza dello Stato maggiore e del Gen. B.A. Giovanni Francesco Adamo dello Stato Maggiore Aeronautica, 5° Reparto, nonché nostro consigliere di amministrazione. Un traguardo - spiega Marco Reguzzoni, presidente di Volandia - che premia lo sforzo fatto in tutti questi anni dal museo, dai suoi volontari, dal territorio, dal pubblico, dalle autorità civili e politiche che ci hanno accompagnato in questo percorso. Un lavoro di squadra sfidante e anche faticoso, in cui ognuno ha giocato al meglio la propria partita, valorizzando un patrimonio inestimabile che il museo, la sua storia e la sua collezione rappresentano”. Taglio del nastro quindi domani, venerdì 10 alle ore 19, del nuovo padiglione alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, delle istituzioni della provincia, dei sindaci e delle autorità del territorio. Una serata di gala, ormai come nella tradizione del museo, che svelerà ai suoi ospiti - e poi dal weekend anche a tutto il pubblico - l’allestimento multimediale del padiglione AM che, con effetti di luce e uno schermo di ben 18 metri, farà immergere il visitatore in un percorso emozionante e coinvolgente. Grazie a una particolare illuminazione che “viaggia” all’unisono con i filmati dei velivoli, in un gioco di luci e ombre che ha dell’incredibile. La serata proseguirà nel Padiglione Forme del Volo con la musica dal vivo dello spettacolo "La Voce è Donna" al termine del quale verrà assegnata la borsa di studio “Volo in Rosa”, intitolata a Carlo Castiglioni, past president di Air Vergiate e grande sostenitore del progetto, prematuramente scomparso alcuni anni fa. La borsa di studio è stata creata proprio per aiutare e incentivare le ragazze che intendono intraprendere la carriera di pilota civile. Al termine musica fino a tarda notte con Dj set.

