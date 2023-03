Aiuti ai bimbi dell'ospedale di Kharkiv

Un gesto concreto per aiutare la popolazione ucraina, e in particolare i bambini dell’Ospedale di Kharkiv, città a 65 km dal confine russo, sotto l’incubo della guerra.

Un gesto concreto per aiutare la popolazione ucraina, e in particolare i bambini dell’Ospedale di Kharkiv, città a 65 km dal confine russo, sotto l’incubo della guerra. È questa l’operazione benefica attivata da Fand - Associazione Italiana Diabetici, che ha già raccolto e devoluto nel corso di un anno 9.000 euro a favore dei piccoli pazienti, e che ora prosegue per consentire a chi lo desidera di continuare a dare il proprio contributo. "Un anno fa, immediatamente Fand, tramite il suo Consiglio Direttivo, raccogliendo il disagio dei propri iscritti e delle sue numerose organizzazioni associate per l’occupazione dell'Ucraina da parte della Russia, e sentendo il bisogno di esprimere vicinanza alle sofferenze della popolazione ucraina, ha deciso di attivare un conto corrente per raccogliere donazioni", dichiara il Presidente Fand Emilio Augusto Benini. "L’iniziativa si è rivelata da subito, e senza interruzione a partire da quel momento, un’occasione per tantissime persone e per molte associazioni, che, vicine a Fand e sollecitate anche dai profili social della nostra associazione, non hanno dimenticato e hanno concretamente voluto aiutare chi soffre, oltre che per il proprio stato di persona con diabete, anche per i disagi e la crudeltà della guerra ancora in corso. Da quel momento ad oggi sono giunte numerosissime adesioni: in dodici mesi sono state più di 600 le donazioni, che hanno consentito la raccolta e l’invio di oltre 9.000 euro in soccorso dell'Ospedale clinico pediatrico regionale di Kharkiv, centro di salute operativo dal 1961, che è la base clinica del Dipartimento di pediatria e neonatologia dell'Università medica nazionale di Kharkiv, diretto dal Prof. Georgy Rafikovych Muratov, da cui sono arrivate sentite parole di ringraziamento per il nostro gesto di aiuto". Le donazioni inviate al compiersi del primo anno di guerra consentiranno all'Ospedale clinico pediatrico regionale di Kharkiv (www.odkl.kh.ua) l'acquisto immediato dei seguenti materiali urgenti di consumo e di alcuni medicinali per bambini che ricevono cure ambulatoriali (a casa): siringa da insulina "BD ultrafine" 0,5 ml, 0,3 ml; ago per penne a siringa n. 100 "BD micro-fine" 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml; ago per lancetta Accu-Chek Instant; Berlition; Glutargine; Lisinopril 10 mg; Omega intelligente per bambini; Glutargin; Ursofalk. La raccolta fondi di Fand per l'Ucraina andrà avanti per consentire, a chi volesse, di continuare a dare il proprio aiuto ai giovani pazienti del Prof. Muratov a Kharkiv. Per chi desidera contribuire, il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN: IT86T0503401706000000009999 Intestato a: FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI Ragione Sociale: FAND-ASSOCIAZIONE ITALIANA DIA Filiale: MILANO - PRECOTTO.

