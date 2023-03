Per iniziativa del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende in collaborazione con ConfCommercio Gallarate Malpensa ed il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino a Sesto Calende sabato 4 marzo andrà in scena 'Lo Sbaracco'.

Per iniziativa del Gruppo Commercianti e Artigiani di Sesto Calende in collaborazione con ConfCommercio Gallarate Malpensa ed il Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino a Sesto Calende sabato 4 marzo andrà in scena 'Lo Sbaracco'. Al debutto nella città sulle rive del Ticino non a caso avrà luogo in occasione dell’ultimo giorno di saldi invernali. Questo appuntamento, che per alcune importanti città è diventato tradizione, coinvolgerà gli esercenti che proporranno prezzi particolarmente vantaggiosi. Vedrà alcune vie del centro animarsi con una formula che, in alcuni casi, prevederà l’esposizione della merce anche all’esterno dei negozi. La formula sestese non si limiterà solo a contagiare i negozi di abbigliamento ed accessori (quelli dei tradizionali Saldi Stagionali) ma coinvolgerà un ampio numero di attività in rappresentanza di diverse categorie merceologiche. Dall’abbigliamento agli accessori passando dalle gioiellerie, alle cartolerie, agli ottici, estetisti e librerie ci saranno occasioni di tutti i tipi e per tutte le tasche. Un'iniziativa capace di interessare anche attività del popolare Rione dell’Abbazia. Facile poi individuare le attività che hanno aderito a questa iniziativa: saranno identificate da un manifesto comune per tutte uniti dallo spirito di poter offrire un sabato di shopping a prezzi ulteriormente ribassati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!