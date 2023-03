Dottoressa Salzillo: ultimo giorno a Busto

Per la dottoressa Adelina Salzillo, responsabile della Direzione Medica di Presidio, è l’ultimo giorno di lavoro presso l’ospedale di Busto Arsizio.

Per la dottoressa Adelina Salzillo, responsabile della Direzione Medica di Presidio, è l’ultimo giorno di lavoro presso l’ospedale di Busto Arsizio. La dottoressa Salzillo, che ha assunto l’incarico nel dicembre 2019, vanta un curriculum prestigioso: laureatasi in Medicina e Chirurgia nel 1989, si specializza, con lode, in Igiene e Medicina Preventiva, indirizzo Epidemiologia e Sanità Pubblica. A ciò, aggiunge numerosi corsi di specializzazione manageriale quali, per citarne solo alcuni, Formazione Manageriale per Direttore di Azienda Sanitaria, Formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Strutture Complesse, Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari ed Amministrativi. E il palmares potrebbe proseguire ancora. Nel corso della sua carriera, la dottoressa Salzillo ha anche fatto parte di comitati aziendali, come il Comitato Infezioni Ospedaliere, il Comitato Tecnico Scientifico per la formazione e il Comitato Etico, ed è stata autrice di pubblicazioni scientifiche, nonché relatrice in occasione di innumerevoli convegni e corsi di formazione. Presso il presidio di Busto Arsizio si è distinta per determinazione, disponibilità, forte senso di protezione nei confronti dell’U.O. Direzione Medica e per il suo stile inconfondibile, mix di autorevolezza, funzionalità e lealtà. “È sempre stata chiara e trasparente, oltre che solare; mantenendo salda la propria posizione, ha saputo definire al meglio ruoli e competenze. Al suo arrivo, in piena pandemia, la dottoressa Salzillo è stata in grado di traghettarci con responsabilità e competenza fuori da una situazione tutt’altro che semplice. Grazie a lei e al suo impegno encomiabile, abbiamo raggiunto ottimi risultati. Si merita questa promozione e, senza dubbio, ci mancherà”, affermano i membri dello staff della Direzione Medica. La direzione la ringrazia per l’ottimo lavoro svolto e le augura di proseguire, con la professionalità che la contraddistingue, lungo un percorso proficuo costellato di ulteriori, meritati, successi.

