Lo Spirit de Milan (via Bovisasca, 59) è pronto a vestirsi di verde per festeggiare San Patrizio con Spirit of Ireland, in programma il 17, 18 e 19 marzo. Saranno protagonisti workshop di danze irlandesi, sessioni musicali e angoli culinari in cui si potranno gustare prodotti e pietanze irlandesi, si potranno degustare i migliori whiskey e un tipico Irish brunch e, soprattutto, suoneranno sul palco del locale meneghino i Drops of Green (in arrivo direttamente dall'Irlanda) e i Seo Linn, oltre agli italianissimi Dirty Bastards. Immancabili anche gli spettacoli di danza irlandese dei Gens D'Ys e le lezioni primi passi.

