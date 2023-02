La Futura cade contro la capolista

In un PalaBorsani gremito con oltre 700 presenti la Futura non riesce nell’impresa e cade 1-3 contro la capolista Itas Trentino.

In un PalaBorsani gremito con oltre 700 presenti la Futura non riesce nell’impresa e cade 1-3 contro la capolista Itas Trentino. La squadra di Amadio dopo un primo set giocato magistralmente, con le ospiti annientate nel gioco e nel punteggio, cambia volto e si perde sui dettagli lasciando spazio alla prima della classe che trova l’allungo in classifica e infligge il secondo stop consecutivo alle padrone di casa. Il rammarico per le cocche è quello di aver dimostrato di essere sempre lì punto a punto con le trentine, ma non riuscire a fare il cambio passo utile per provare a fare uno sgambetto importante che avrebbe voluto dire mettere in tasca qualche punto prezioso. Una gara comunque di altissimo livello in cui con approccio perfetto, Balboni e compagne entrano in campo con il piglio giusto e mettono in chiaro le cose fin dalle prime battute del primo parziale. Le cocche con grinta, carattere e determinazione annientano la Itas senza mai permettere alle ospiti di creare difficoltà. Il piede va pesante sull’acceleratore e il picco è di quelli importanti un +12 che presto si concretizza in un 25-14. Nel secondo è battaglia totale con le due squadre decise a non mollare tanto che si va ad oltranza nel segno del botta e risposta. A decidere è il finale dove le biancorosse avanti 20-19 subiscono un pesante 0-4 che fa male e consegna il parziale alla Itas. Nel terzo si ripete lo schema del lungo punto a punto fino al oltre metà et dove le Trentine si prendono ancora una volta un break che sa tanto di condanna. La sentenza, senza appello, arriva di la a poco quando Fondriest mette a terra il pallone del 19-25. Nel quarto cambia la musica con le ospiti sulle ali dell’entusiasmo provano a scappare fin dalle prime battute, ma Amadio si gioca la carta Fiorio al posto di Arciprete e le sue riducono lo strappo. Non è abbastanza perché le ospiti piazzano un altro pesante break che significa doppiaggio. Ci prova con le unghie e con i denti la squadra di casa che riemerge dal -8 al -3, ma Trentino è cinica e chiude i conti. Seconda sconfitta consecutiva dunque per le biancorosse, che non riescono a sfruttare il fattore campo e devono cedere ora il passo in classifica a Brescia, oltre ad essere agganciate da Sassuolo, sconfitta 2-3 da Mondovì. Bisognerà subito ripartite ora dalla sfida che aprirà la 9° giornata di ritorno nell’anticipo di sabato in casa di Cremona.

