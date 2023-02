Neutalia: percorso di stakeholder

Neutalia, entra nel vivo il percorso di stakeholder engagement sul piano industriale. Tre incontri pubblici per proseguire il confronto con i cittadini.

Tre incontri sul territorio per discutere con tutti i cittadini interessati il nuovo piano industriale di Neutalia, raccogliere domande, suggerimenti, proposte di cambiamento e miglioramento sulle tecnologie, sugli aspetti ambientali e sociali e quelli economici. Si tratta di un'iniziativa in continuità col percorso di nascita, insediamento e consolidamento di Neutalia, che coerentemente con il suo essere società Benefit, è stato accompagnato da un processo di ascolto strutturato e dal coinvolgimento dei portatori di interesse del territorio. Oggi Neutalia fa un ulteriore passo verso il coinvolgimento degli stakeholder, invitandoli alla discussione sul Piano Industriale presentato lo scorso 5 ottobre, che prevede 100 milioni di investimenti con traguardo al 2047. Si parte il 18 febbraio alle 9.30 a Busto Arsizio presso il Museo del Tessile e si prosegue l’11 marzo a Legnano al Palazzo Leone da Perego: entrambi gli incontri sono pensati in forma di laboratorio, per stimolare il confronto in modo costruttivo. Terzo incontro il 31 marzo, sempre a Busto Arsizio, nel corso del quale Neutalia presenterà tutte le osservazioni ricevute. “L’ascolto e il confronto sono aspetti che fanno parte del DNA di Neutalia fin dalla sua nascita, commenta Michele Falcone, presidente di Neutralia. Per questo abbiamo fortemente voluto coinvolgere i nostri stakeholder per presentare e condividere gli aspetti principali del Piano Industriale. Riteniamo fondamentale che il territorio possa entrare nel merito della complessità e dell’impegno economico, tecnologico e infrastrutturale che stiamo adottando per rendere l’impianto di Borsano un esempio virtuoso di economia circolare. Gli incontri potranno portare anche all’arricchimento del Piano grazie al contributo degli stakeholder che vivono e operano nell’Alto milanese e nel Basso Varesotto”. Il Piano Industriale si fonda su un programma di investimenti volti a sostenere l’economia circolare e la decarbonizzazione, per generare valore per il territorio e la comunità e per creare le condizioni per una progressiva autonomia energetica, capitalizzando l’energia prodotta dall’impianto. Tramite interventi a monte (una variazione del mix di alimentazione di rifiuti e attività di recupero di materiale da inviare a riciclo e recupero) e a valle (connessione alla rete del teleriscaldamento) il Piano punta infatti a una maggiore efficienza e a incrementare le performance ambientali del termovalorizzatore. Il percorso di “stakeholder engagement” del Piano industriale ha la forma di un vero e proprio roadshow, che ha già toccato alcune tappe istituzionali nelle scorse settimane e ha coinvolto numerosi enti e soggetti operanti sul territorio presso i quali il Piano è stato presentato e illustrato: Regione, Comuni, Università, associazioni di categoria e associazioni ambientaliste. Il roadshow prosegue ora con gli incontri pubblici, in cui il Piano verrà discusso con l’obiettivo di raccogliere spunti e suggerimenti, per arricchirlo e migliorarlo in vista della definitiva approvazione da parte dei soci e delle amministrazioni. I primi due incontri di presentazione e confronto, gestiti secondo una metodologia partecipativa, verteranno, da un lato, sugli aspetti tecnici e impiantistici del Piano industriale e, dall’altro, sui suoi benefici sociali e ambientali sul territorio. Seguirà quindi un terzo incontro di restituzione delle principali evidenze emerse. Agli incontri saranno presenti i vertici di Neutalia e i consulenti che hanno redatto il Piano Industriale, coadiuvati da facilitatori esperti nella conduzione dei tavoli.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!