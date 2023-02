Accordo Futura Volley e Volley Piacenza

Futura Volley Giovani Busto Arsizio e Volley Academy Piacenza hanno il piacere di comunicare il raggiungimento di un importante accordo di collaborazione legato al settore giovanile.

Futura Volley Giovani Busto Arsizio e Volley Academy Piacenza hanno il piacere di comunicare il raggiungimento di un importante accordo di collaborazione legato al settore giovanile. Il progetto prevede la possibilità di poter far crescere alcune giovanissime atlete della “cantera” Futura all’interno del sodalizio emiliano, in un contesto estremamente competitivo a livello nazionale, nell’ottica di un futuro coinvolgimento delle stesse nella rosa della prima squadra; la società bustocca, tramite lo scambio di competenze e la condivisione delle operazioni con una società che funge da vero e proprio punto di riferimento nel panorama giovanile italiano, punta a potenziare la propria struttura accrescendo lo sviluppo in una provincia, quella varesina, che da molti anni funge da fucina di talenti. L’unità di intenti tra le parti non è casuale, in quanto entrambe le entità sono vogliose di crescere e di fare sempre meglio, per raggiungere il successo anteponendo il lavoro e la pianificazione a tutto il resto. I primi contatti tra Piacenza e Busto sono avvenuti durante la scorsa estate, con il prestito dei “gioiellini” biancorossi Lara Del Core e Maia Monaco alla Volley Academy; le due trattative hanno portato quindi a una maggiore conoscenza dei reciproci progetti guidati da Franco Forte e Corrado Marchetti, fino alla decisione delle parti di creare una partnership vantaggiosa da entrambi i lati.

