Herbalife per Milano-Cortina

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Herbalife Nutrition, l’Azienda leader mondiale nel settore della nutrizione, annunciano di aver siglato un accordo di partnership

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Herbalife Nutrition, l’Azienda leader mondiale nel settore della nutrizione, annunciano di aver siglato un accordo di partnership destinato a culminare nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Herbalife Nutrition Italia supporterà il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 in un progetto complesso, fondamentale e strategico per tutta l’Italia. Una partnership tra il più grande evento che la nostra Nazione ospiterà nei prossimi anni e la wellness company a livello globale che, fin dagli anni Ottanta, è in prima linea per promuovere una vita sana, basata su prodotti nutrizionali di elevata qualità e la regolare attività fisica. Una collaborazione che rafforza ulteriormente il legame tra Herbalife Nutrition Italia e il mondo dello sport.

Rebecca Varoli Piazza, Country Director di Herbalife Nutrition Italia ha commentato: “É per noi motivo di grande orgoglio non soltanto continuare ad essere vicini all’Italian Team con i nostri prodotti per l’integrazione sportiva, ma anche far parte dell'evento agonistico più importante del mondo. I prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali porteranno, infatti, l’Italia ad una ribalta planetaria e siamo tutti chiamati a contribuire al loro successo. Noi siamo pronti e la partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 è il coronamento del nostro impegno nel mondo dello sport, consapevoli di cosa esso rappresenti soprattutto per le giovani generazioni, in quanto portatore di valori come la solidarietà, la lealtà, il rispetto e l’impegno, principi fondanti di ogni società sana”.

“Siamo felici – ha dichiarato Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del CONI – che Herbalife Nutrition Italia, da sempre al fianco degli sportivi e già parte della famiglia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, abbia deciso di supportare il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 abbracciando l’ambiziosa sfida di organizzare un’edizione memorabile dei Giochi. A tre anni dalle Cerimonie di Apertura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, questa partnership segna un ulteriore importante tassello nel percorso di avvicinamento ai Giochi”.

Per Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026, “É davvero un piacere accogliere nella famiglia dei partner di Milano Cortina 2026, Herbalife Nutrition Italia che da sempre racconta con il proprio DNA la passione per lo sport e la condivisione dei valori Olimpici e Paralimpici. Scegliere i prossimi Giochi Olimpici Invernali significa scegliere di affiancarsi al più grande evento che la nostra Nazione ospiterà nei prossimi anni e, al tempo stesso, supportare un percorso di crescita e di miglioramento che lascerà un’eredità importante alle generazioni future”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!