Dal PNRR fondi per il suolo

Dal Pnrr 74 milioni di euro per 122 interventi contro il rischio idrogeologico e a difesa del suolo in Lombardia.

Dal Pnrr 74 milioni di euro per 122 interventi contro il rischio idrogeologico e a difesa del suolo in Lombardia. È l'esito dell'accordo stipulato tra il Dipartimento di Protezione civile e Regione Lombardia, approvato nell'odierna seduta di Giunta, su proposta dell'Assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni; il provvedimento è relativo alle misure necessarie a seguito degli eventi calamitosi del 2019, 2020 e 2021.

FORONI: SI CHIUDE UN PERCORSO RIMASTO IN SOSPESO - "Diversi interventi di ripristino dei corsi d'acqua e di difesa di suolo erano rimasti in sospeso per esaurimento delle risorse - ha spiegato Foroni -. Il Dipartimento di Protezione civile ha finalmente reperito, con risorse dal Pnrr e grazie al costante impegno di Regione, ulteriori fondi. Questi serviranno a garantire la realizzazione di 122 nuovi interventi, nei Comuni delle province maggiormente interessate dagli episodi del 2020 e 2021, tra cui quelli in provincia di Como.

"Grazie a questa misura, - ha concluso l'assessore - proseguirà il lavoro di mitigazione del rischio idrogeologico portato avanti da Regione Lombardia; l'istituzione regionale, a livello di difesa di suolo, durante questi cinque anni ha messo a disposizione fondi propri per oltre 400 milioni di euro. Ora, anche lo Stato sta finalmente facendo la sua parte".

GLI EVENTI METEOROLOGICI TRA IL 2019 E IL 2021 - Gli interventi riguardano l'intera Lombardia. Si riferiscono agli eventi emergenziali di giugno-agosto 2019 nel territorio delle province di Lecco, Brescia e Sondrio; del 2/5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese; del 3/8 agosto 2021 nelle provincie di Como, Sondrio e Varese.

In dettaglio, a Bergamo 16 interventi, a Brescia 7 interventi, a Como 53 interventi, a Lecco e Pavia 2 interventi, a Sondrio 34 interventi e a Varese 8 interventi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!