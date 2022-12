Fabrizio Moro torna a Milano

L’artista sarà protagonista di due attesi importanti appuntamenti, tra cui domenica 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano).

Dopo la tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia, FABRIZIO MORO torna live a Milano e Roma per concludere in grande stile LA MIA VOCE TOUR 2022.

L’artista sarà protagonista di due attesi importanti appuntamenti: domenica 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano) e mercoledì 21 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (sold out).

Fabrizio Moro emozionerà il pubblico eseguendo i brani del suo ultimo lavoro discografico “La mia voce” (Fattoria del Moro / Warner Music Italy), che contiene il brano sanremese “Sei tu”, vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e certificato Oro, e tutte le canzoni che hanno segnato le tappe principali del suo percorso artistico.

É in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo “Senza di te”, che anticipa il nuovo album del cantautore romano in uscita nella primavera del 2023.

Ad accompagnare sul palco Fabrizio Moro una band d’eccezione composta da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

