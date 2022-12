La Futura cade contro la Tecnoteam Albese

Futura in cerca di conferme che non arrivano sul campo della Tecnoteam Albese, dove le cocche nella gara valida per la decima giornata del girone di andata frenano la loro corsa schiantandosi 1-3 e perdendo il passo dalla capolista Brescia.

Futura in cerca di conferme che non arrivano sul campo della Tecnoteam Albese, dove le cocche nella gara valida per la decima giornata del girone di andata frenano la loro corsa schiantandosi 1-3 e perdendo il passo dalla capolista Brescia. Una sconfitta che fa male per Balboni e compagne che approcciano male la gara e lasciano spazio poi ad una Albese in grande spolvero che riesce, tra le mura amiche, ad abbattere la seconda grande consecutiva, dopo Brescia. Una gara sempre nel segno dell’equilibrio con le cocche che dopo la scoppola dell’11-0 nel primo parziale, restituiscono il favore nel secondo con lo 0-7 che cambia volto al secondo set. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la terza frazione e quarta frazione dove è sempre battaglia aperta, ma sono le ingenuità e gli errori a fare la differenza in favore delle comasche, brave a non mollare mai. Rammarico per le cocche soprattutto nel terzo parziale, dove è brevissimo il passo dal +3 biancorosso alla vittoria gialloblu ai vantaggi, che condiziona poi anche l’andamento finale della gara nella quarta frazione. Non bastano i 20 punti messi a referto da Zanette per cambiare volto alle cocche. Terzo passo falso stagionale per le biancorosse che non costa carissimo, però, alla squadra di Amadio in termini di classifica, grazie alla vittoria a sorpresa della matricola Lecco che ferma in casa Trentino, mantiene sole tre lunghezze dalla seconda piazza, appaiata con Mondovì. Ora è necessario resettare la testa immediatamente, dimenticare la brutta domenica e tornare al lavoro in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Club Italia, che chiuderà il girone di andata.

