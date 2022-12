Sci e sport in montagna

La montagna lombarda è un paradiso, soprattutto per chi ama le vacanze attive. Alpi e Prealpi occupano quasi metà della regione e costituiscono un importante patrimonio di natura, storia, cultura, tradizioni.

La montagna lombarda è un paradiso, soprattutto per chi ama le vacanze attive. Alpi e Prealpi occupano quasi metà della regione e costituiscono un importante patrimonio di natura, storia, cultura, tradizioni. Durante la stagione invernale, da fine novembre all'inizio della primavera, le località montane sono meta turistica preferita dagli sciatori e dagli appassionati di sport sulla neve di tutta Europa. I comprensori sciistici di Lombardia offrono quasi 500 piste da discesa e centinaia di chilometri di piste per il fondo, con impianti adatti ad accogliere eventi sportivi di rilevanza mondiale e una rete di strutture ricettive organizzate per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Regione Lombardia promuove la conoscenza delle sue montagne con il sostegno a diverse iniziative che favoriscono lo sviluppo del turismo e del territorio.

Sci e sport invernali

Hai mai provato lo sled dog, l'emozionante escursione su slitte trainate da cani siberiani? O la fat bike per la neve? Oppure preferisci una ciaspolata, magari al chiaro di luna? Sono solo alcune delle attività sportive da praticare in montagna durante l'inverno. In Lombardia ci sono 27 comprensori sciistici, 476 piste da discesa, 324 chilometri di piste per il fondo e 14 snowpark per le evoluzioni sulla tavola. La stagione sciistica attrae migliaia di turisti alla ricerca della discesa perfetta o del panorama da contemplare a bocca aperta. Tra le discese più ambite c’è la leggendaria Pista Stelvio di Bormio, in cui ogni anno (quest’anno il 28 e 29 dicembre), dal 1985, si disputa una prova di Coppa del Mondo di Sci Alpino con la discesa libera maschile e il Super G maschile. I comprensori sciistici si preparano all’atteso appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina, che si svolgeranno nel 2026 con l’arrivo di migliaia di atleti da tutto il mondo. E per chi non si accontenta di vivere lo sci solo di giorno, può cimentarsi nella discesa notturna della Super panoramica del Baradello: il comprensorio Aprica&Corteno ha realizzato l’illuminazione sulla pista da sci Super panoramica che, con i suoi 6 chilometri, è considerata la pista illuminata più lunga d’Europa.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!