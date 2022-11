L'ingresso del nuovo parroco

Boffalora sopra Ticino ha accolto don Luigi Lazzati come nuovo parroco. Per la particolare occasione ha presenziato anche il Vicario Episcopale Sua Eccellenza Mons. Luca Raimondi.

Ecco l'intervento del sindaco Sabina Doniselli:

“Prima di tutto vorrei porgere un caloroso saluto a Sua Eccellenza Mons. Luca Raimondi e ringraziarla di questa sua presenza in questo momento significativo per la vita della nostra parrocchia e dell’intera comunità di Boffalora.

Questa sera nella cornice del nostro splendido paese, sono a porgere un saluto sincero a Don Luigi a cui diamo il benvenuto e che ringraziamo per aver accettato l’invito a diventare la nuova guida spirituale di questa nostra parrocchia.

Don Luigi, La accogliamo come padre, come guida, come fratello, sarà l’impronta del Signore tra noi. Le chiediamo di sostenerci continuamente nella fede, nella speranza e nella carità, ci aiuti a vivere in comunione con Dio e in comunione tra di noi sempre di più.

L’insediamento di un nuovo parroco è sicuramente un cambiamento significativo per una piccola comunità come la nostra, le cui attività hanno sempre ruotato anche intorno alle tradizioni religiose ma in poche settimane dal suo arrivo tanti Boffaloresi hanno già imparato a conoscere e gradire il suo stile, fatto di parole e sorrisi, di idee chiare e concetti preziosi. Una persona che non chiude le porte ma le apre, una persona che si pone all’ascolto e che condivide.

Sono sicura che non sarà stato semplice il saluto dopo tanti anni ai parrocchiani di Lacchiarella e lo dimostra la presenza qui oggi della collega sindaco Antonella Violi, che con piacere saluto e ringrazio.

Sono anche sicura che avere a suo fianco Don Alessandro che, seppur giovane, sta dimostrando di essere capace e di avere un grande spirito innovativo e propositivo, saprà supportarla e sarà un grande sostegno del suo cammino.

Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale le garantisco che avrà sempre tutto il sostegno e la collaborazione di cui avrà bisogno e tutti insieme cercheremo di remare verso il bene comune.

Don Luigi, siamo qui oggi pieni di fiducia e di speranza, pronti ad accoglierla tra noi, aperti e disponibili all’ascolto e alla partecipazione. Siamo certi che la sua esperienza, la sua preparazione e le sue qualità umane saranno per noi stimolo a migliorarci, come persone e soprattutto come comunità cristiana.

Don Luigi, Le porgo con gioia il benvenuto in mezzo a noi e ora non resta che prenderci per mano ed iniziare il nuovo cammino insieme.

Don Luigi, benvenuto a Boffalora.”

