Aspettando Natale

In attesa del Natale sono diversi gli appuntamenti organizzati nel mese di dicembre a Magnago e Bienate a cura delle associazioni locali, con il patrocinio del Comune. Più nello specifico, allora, sabato 3 spazio ad un evento per bambini alla scuola Materna di Magnago, mentre domenica 4, con la Pro Loco, visita guidata alla Basilica di Sant'Ambrogio e a Palazzo Reale di Milano per la mostra 'Le 3 Pietà di Michelangelo'. Ancora, martedì 6 torneo di burraco in oratorio a Magnago e venerdì 9, alle 21, concerto della banda nella chiesa parrocchiale magnaghese. Domenica 11, poi, mercatino invernale della Pro Loco e laboratorio di Natale presso l'oratorio di Magnago. Venerdì 16, invece, concerto del coro Estro Armonico con i bimbi delle scuole Elementari nella chiesa Parrocchiale di Bienate, sabato 17 'Il villaggio degli elfi' (con la partecipazione di uno zampognaro e degli Amici di San Martino) e domenica 18 'Papia Show Christmas'. Infine, venerdì 23, nella sala conferenze di via Lambruschini, evento per bambini a cura dell'associazione genitoriAmo e meditazione musicale in preparazione del Natale animata dai cori della CP e dai ragazzi delle scuole Medie (nella chiesa Parrocchiale di Bienate); sabato 24 dicembre tradizionale scambio di auguri dopo le Santa Messe della notte della vigilia con la Pro Loco e la Protezione civile.

