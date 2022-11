Bernate si colora di rosso

Il Palazzo comunale sara` illuminato di rosso, colore che rappresenta le vittime di violenza e femminicidio.

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999 (risoluzione numero 54/134).

Questa giornata ha un valore particolare... e` una protesta, un grido di dolere, di indignazione contro la violenza sulle donne.

Affinche il 25 novembre non rappresenti solo una data da calendario di una qualsiasi cerimonia ma un occhio vigile e severo su chi pratica violenza sulle donne, e` necessario l’ascolto e la mano ferma delle Istituzioni che concili la cultura del rispetto con la certezza e rapidita` nel colpire chi ancora pratica ogni genere di violenza, materiale, psicologica o anche economica nei confronti delle donne.

Vogliamo urlare il nostro NO contro tutti gli abusi e i maltrattamenti che ogni giorno subiscono migliaia di donne in tutto il mondo.

Il Palazzo comunale sara` illuminato di rosso, colore che rappresenta le vittime di violenza e femminicidio.

L'Amministrazione Comunale

