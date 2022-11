Venerdì 18 novembre uscirà la versione doppio LP e digitale della soundtrack di 'Diabolik - Ginko all'attacco!', edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records.

Venerdì 18 novembre uscirà la versione doppio LP e digitale della soundtrack di 'Diabolik - Ginko all'attacco!', edita da Edizioni Curci e Creuza e su etichetta Carosello Records, contenente 'Se mi vuoi', brano inedito di Diodato, e la colonna sonora originale del film a cura dei musicisti e compositori Pivio & Aldo De Scalzi. Il vinile, in numero di copie limitato e numerato, conterrà un’edizione speciale di un albo fumetto di Diabolik stampato ad hoc. I musicisti e compositori tornano a collaborare con Manetti bros. firmando la colonna sonora originale di “DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO!”, il nuovo film dei due fratelli registi, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 17 novembre (distribuito da 01 Distribution) con protagonisti Giacomo Gianniotti (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant), Valerio Mastandrea (ispettore Ginko) e Monica Bellucci (Altea). "Scrivere questo brano per 'Diabolik - Ginko all’attacco!' mi ha dato la possibilità di affondare le mani nella mutevole materia del desiderio, di provare a tracciarne i chiaroscuri, a delineare i sussulti di una fiamma che brucia", racconta Diodato a proposito di 'Se mi vuoi', brano inedito scritto per il film. Dopo aver realizzato per il primo film una colonna sonora dall'impianto decisamente orchestrale, e questo nonostante le difficoltà organizzative del periodo di pandemia in cui si sono svolte le registrazioni, questa volta Pivio & Aldo De Scalzi approntano un commento sonoro basato su un chiaro ritorno alle sonorità progressive di inizio anni ‘70. Partendo dall'analisi dei suoni di quell'epoca, soprattutto rapportati alla scena italiana di gruppi come gli Osanna di “Milano Calibro 9”, i New Trolls di “Concerto grosso” e i Goblin di “Profondo rosso”, Pivio & Aldo De Scalzi, su suggestione dei due registi romani, riconfigurano quanto musicalmente già presente nel primo episodio con lo scopo di trasportare nuovamente lo spettatore nelle atmosfere che hanno caratterizzato uno dei periodi più proficui ed emozionanti della musica italiana, anche a livello internazionale. Grande sfoggio quindi di synt analogici, mellotron, ostinati vagamente barocchi di archi, tempi dispari e complessi incastri melodico-armonici, il tutto comunque recuperando l'ormai iconico tema principale scritto per il primo film “Diabolik”, tema che resta il faro principale attorno al quale gira tutta la nuova colonna sonora, e riconfermando il gruppo storico di lavoro di collaboratori e musicisti con il quale i due compositori genovesi da tempo realizzano i loro lavori.

